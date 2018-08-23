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23.08.2018
ТАСС

Минобороны в рамках форума "Армия-2018" заключило контракты на 130 млрд рублей

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Армия-2018
Армия-2018.
Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

Ведомство подписало новые контракты с 20 предприятиями оборонно-промышленного комплекса

КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Минобороны РФ заключило в среду с промышленниками 32 госконтракта на общую сумму более 130 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко на форуме "Армия-2018".

"Сегодня подписано 32 государственных контракта с 20 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на сумму более 130 млрд рублей", - сказал он.

По словам Криворучко, подписание этих контрактов стало важным этапом в реализации государственной программы вооружений. "В результате выполнения вышеуказанных контрактов Вооруженные силы РФ пополнят более 600 единиц техники и будет проведен ремонт свыше 1500 единиц вооружения, военной и специальной техники", - сказал замглавы ведомства.

Также будут пополнены запасы боеприпасов и создан необходимый научно-технический задел для создания перспективных образцов, отметил он.

Армейские автомобили многоцелевого назначения

Минобороны РФ заключило контракты на поставку 30 армейских автомобилей многоцелевого назначения "Торнадо" и 59 защищенных автомобилей "Тайфун", сообщает корреспондент ТАСС.

Армейские автомобили многоцелевого назначения "Торнадо 6х6" с бронированной кабиной автомобильный завод "Урал" поставит в 2018-2019 годах, 59 защищенных автомобилей 4х4 семейства "Тайфун" "Ремдизель" поставит до 2020 года. Этот же завод поставит военным 20 автомобилей "Камаз-63968" в 2018-2020 годах

Международный военно-технический форум "Армия-2018" проходит в подмосковной Кубинке 21-26 августа.

22.08.2018
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