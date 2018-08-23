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23.08.2018
ТАСС

Летчики на учениях "Мирная миссия" на Урале используют более 100 бомб и около тысячи ракет

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Бомбардировщик Су-24. Архивное фото
Бомбардировщик Су-24. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо

Экипажи совершат около 60 вылетов

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Летчики из России, Индии, Казахстана и Китая в ходе учений "Мирная миссия - 2018", которые начались в среду в Челябинской области, используют в общей сложности более 100 бомб и около тысячи ракет. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Центрального военного округа.

"Экипажам предстоит совершить около 60 вылетов, на полигон будет сброшено более 100 авиационных бомб, общий вес которых составляет почти 30 тонн. Также объединенной авиагруппировкой будет выпущено около тысячи неуправляемых и более 20 управляемых ракет", - сказали в пресс-службе.

В округе отметили, что в ходе условной антитеррористической операции экипажи вертолетов Ми-8 обеспечат высадку десанта, эвакуацию раненых и доставку грузов, а Ми-24 нанесут удары по легкой бронетехнике условного противника. В то же время бомбардировщики Су-24 атакуют пункты управления и лагеря "боевиков", а штурмовики Су-25 "разгромят колонну техники", уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в учениях "Мирная миссия" от России примут участие 37 единиц авиатехники. От Народно-освободительной армии Китая на Урал перебросили 16 самолетов и вертолетов.

С 22 по 29 августа на полигоне Чебаркуль проходят совместные антитеррористические командно-штабные учения вооруженных сил государств - членов Шанхайской организации сотрудничества "Мирная миссия - 2018". В маневрах примут участие органы военного управления, подразделения сухопутных войск и авиация Казахстана, Таджикистана, Киргизии, России, Китая, Индии и Пакистана, представители Узбекистана присутствуют в качестве наблюдателей. Всего в международных учениях "Мирная миссия - 2018" задействуют более 3 тыс. военнослужащих и около 500 единиц техники.

22.08.2018
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