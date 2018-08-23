Ждем решения. УВЗ готов создать танк на платформе "Армата" с 152-мм орудием

"Уралвагонзавод", входящий в Ростех, готов создать новый тяжелый танк на платформе "Армата", оснащенный 152-миллиметровой пушкой, при этом создание танка будет вестись не с "чистого листа", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УВЗ.

Минобороны РФ

Согласно информации, предоставленной УВЗ, технический задел для создания тяжелого танка на платформе "Армата" с пушкой повышенной дульной энергии на предприятии имеется. Если Минобороны примет такое решение, что такой танк в российской армии необходим, то он будет создан.

В настоящее время в российской армии проходят испытания танки Т-14 "Армата", оснащенные орудиями калибра 125 мм. По предварительным планам российского военного ведомства, в войска на первом этапе должны поступить 100 таких машин.

Ранее в Советском Союзе уже разрабатывались 152-мм пушки для оснащения танков. В 1990 году на испытания вышел "Объект 292", оснащенный экспериментальной пушкой ЛП-83 калибра 152-мм. В ходе испытаний танка удалось доказать перспективность использования данного вооружения, но развал СССР привел к закрытию проекта. С 2007 года "Объект 292" находится в музее в Кубинке.

Вторым образцом танка, оснащенного орудием большого калибра, стал "Объекте 195", созданный в начале 90-х на Урале. На него устанавливалась пушка 2А83 калибра 152-мм, специально разработанная под проект. Испытания перспективного танка велись, по некоторым сведениям, до середины 2000-х годов, после чего информация о нем перестала поступать.