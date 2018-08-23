Новый ЗРПК "Панцирь-СМ" пойдет в серию в 2019 году

Новейшие зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-СМ" начнут производиться серийно в 2019 году, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании-разработчика "Высокоточные комплексы".

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Как заявили в компании, первые опытные образцы новейшего комплекса изготовлены и проходят цикл испытаний, согласно установленными контрактом сроками. В серию новые ЗРПК "Панцирь-СМ" планируется запустить в конце 2019 года.

Согласно планов российского военного ведомства, ЗРПК "Панцирь-СМ" должен в войсках заменить стоящий на вооружении армии в настоящее время "Панцирь-С1". В новой версии комплекс получит обновленную зенитную ракету с увеличенной дальностью поражения. При этом новый ЗРПК сможет поражать цели новой ракетой на расстоянии 40 км, что вдвое превышает дальность поражения ракеты комплекса "Панцирь-С1".

Об испытаниях новой ракеты для "Панциря-СМ" ранее заявлял глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, который анонсировал летные испытания ракеты до конца этого года, добавив, что новая разработка будет превосходить старую ракету не только по дальности поражения, но и по некоторым другим параметрам, при этом не раскрыв, каким.

ЗРПК "Панцирь" во всех своих модификациях предназначен для прикрытия объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения в ближайшей зоне нападения.