CNBC (США): Россия готовится к поиску ядерной ракеты, которая была потеряна в море несколько месяцев назад после неудачного испытания

Американская разведка полагает, что российская ракета с ядерным двигателем при испытаниях в ноябре 2017 года упала в Баренцево море. Россия готовит операцию по ее подъему. С таким утверждением выступил американский телеканал CNBC. Оно противоречит заявлению президента России Владимира Путина, сообщившего в марте текущего года об успешном испытании оружия. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя более ранние сообщения CNBC о неудачных испытаниях ракет, посоветовал слушать Владимира Путина и верить ему.

Российская ракета с ядерной энергоустановкой лежит на дне моря после неудачного испытания в конце прошлого года, и Москва готовится попытаться поднять ее, сообщили осведомленные источники, знакомые с соответствующим докладом разведки США.

Экипажи российских кораблей попытаются поднять ракету, которая была запущена в ходе испытаний в ноябре и упала в Баренцево море, расположенное к северу от Норвегии и России. В операции будут задействованы три судна, одно из которых специально предназначено для работы с радиоактивными материалами. По словам людей, знакомых с докладом, время работы миссии не известны.

В докладе разведки США не упоминаются потенциальные риски для здоровья или окружающей среды, связанные с возможным повреждением ядерного реактора ракеты.

В марте президент России Владимир Путин представил новую ракету с ядерным двигателем неограниченной дальности полета. Но этому оружию предстоит пройти еще несколько испытаний.

Россия провела четыре испытательных пуска в период с ноября по февраль, каждый из которых окончился неудачей, ранее сообщили CNBC источники на условиях анонимности. По оценкам американских экспертов, самый длительный испытательный полет длился всего более двух минут, а ракета пролетела около 35 км, прежде чем на ней был потерян контроль и она разбилась. Самое короткое испытание длилось четыре секунды, ракета пролетела 8 км. Россия отрицает неудачные попытки ракетных испытаний.

Если россиянам удастся поднять ракетой, то, как полагают аналитики разведки США, Москва будет использовать аналогичные процедуры для будущих операций. Неясно, находятся ли в море и другие [упавшие] ракеты.

Хотя в докладе не рассматриваются потенциальные последствия возможного повреждения реактора ракетного двигателя, остаются опасения, что радиоактивный материал может загрязнить окружающую среду. "Само собой разумеется, что если вы запустите ракету с ядерным двигателем или источником энергии, этот ядерный материал окажется там, где эта ракета находится", - сказал Ханс Кристенсен (Hans Kristensen), директор проекта ядерной информации Федерации американских ученых.

"Если эта ракета упала в море в неразрушенном состоянии, то можно гипотетически предположить, что обошлось без загрязнения. Но у меня есть сомнения в этом, потому что, когда ракета падает, это очень сильный удар. Я подозреваю, что утечки [ядерного топлива] неизбежны", - добавил Кристенсен.

По словам источников, оружие, которое находится в разработке с начала 2000-х годов, как полагают, для взлета использует двигатель на жидком топливе, прежде чем переключиться на ядерный двигатель для дальнейшего полета.

Испытания, по-видимому, показали, что "ядерное сердце" крылатой ракеты не запустилось, и, следовательно, ракета не вышла на параметры "бесконечного полета", которым хвастался Путин.

Испытания проводились по указанию высокопоставленных кремлевских чиновников, несмотря на возражения инженеров, которые выразили опасения, что система все еще находится в зачаточном состоянии, сообщили источники.

Во время выступления в марте Путин заявил, что крылатая ракета способна доставить боеголовку в любую точку мира, избегая систем противоракетной обороны. В том же двухчасовом выступлении Путин расхвалил новое гиперзвуковое оружие, которое назвал "непобедимым". Из шести представленных видов вооружений, анонсированных Путиным в марте, согласно информации CNBC, два из них будут войдут в строй к 2020 году.

Аманда Масиас (Amanda Macias)