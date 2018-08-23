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23.08.2018
Интерфакс-АВН

Бронетехника на платформе "Армата", новые гаубицы и комплексы ПВО будут в массово поставляться в войска - Ростех

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Т-15 ("Объект 149")
Новый вариант тяжелой боевой машины пехоты Т-15 ("Объект 149") на перспективной тяжелой гусеничной платформе "Армата", оснащенный необитаемым боевым модулем разработки АО "ЦНИИ "Буревестник" с 57-мм автоматической пушкой и ПТУР 9М120 "Атака", в подготавливаемой экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2018" в парке "Патриот". Кубинка (Московская область), 17.08.2018.
Источник: Михаил Жердев

Кубинка (Московская обл.). 22 августа. ИНТЕРФАКС - АВН - В госкорпорации "Ростех" заявили, что бронетехника семейства "Армата" массово пойдет в войска в рамках реализации Государственной программы вооружения 2018-2027.

"Речь идет о массовой поставке той перспективной техники, которая создавалась нашими предприятиями в предшествующие годы. Это бронетехника семейства "Армата" (танки Т-14, боевые машины пехоты Т-15), артиллерийские комплексы "Коалиция-СВ", новейшие модификации зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С", в том числе адаптированные к арктическим условиям эксплуатации", - сказал в интервью "Интерфаксу" индустриальный директор кластера "Вооружение" госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов, отвечая на вопрос о Государственной программе вооружения до 2027 года.

Он также сообщил, что в войска пойдут новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы, такие как "Красуха-4".

Между тем, 30 июля вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что Россия не будет массово переходить на новое поколение бронетехники.

"У нас особой нужды в этом нет, эти модели достаточно дорогостоящие по отношении к существующим. Эти модели - это перспектива автобронетанковой техники", - сказал вице-премьер журналистам об "Армате" и "Бумеранге".

"Если бы у нас сегодня существующая техника, например, танк Т-72 модернизированный, БМП-4 или БТР-82 по своим возможностям резко уступали вероятному противнику, конечно бы мы сейчас форсировали, закупали новые модели", - добавил Ю.Борисов.

Вице-премьер отметил, что стоящая на вооружении бронетехника модернизируется и отлично себя проявляет.

"Поэтому нам и удаётся, имея бюджет в 10 раз меньше стран НАТО, за счёт таких эффективных решений, когда смотрим модернизационный потенциал старых образцов, решать поставленные задачи", - отметил он.

"Ну и зачем наводнить "Арматами" все Вооруженные силы, у нас Т-72 пользуются огромным спросом на рынке, его берут все, он по сравнению с Абрамсами (США), Леклерками (Франция) и Леопардами (ФРГ) по цене, эффективности и качества значительно их превосходит. Такая же ситуация с "Бумерангами", - сказал Ю.Борисов.

21 августа вице-премьер сообщил, что решение о закупках данной техники будет принимать Минобороны.

"Практически все платформы, начиная, по-моему, с 2014 года, законтрактованы, армия уже получила для опытно-боевой эксплуатации необходимое количество образцов, и сегодня полным ходом идут эти испытания. А решение о серийных закупках примет министерство обороны по мере необходимости", - сказал Ю.Борисов

Он также напомнил, что первые танки уже поступают в войска для испытаний.

"Более 100 образцов уже законтрактованы и поступают в войска", - сказал Ю.Борисов.

22.08.2018
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Страны
Германия
Россия
США
Франция
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
96К6 Панцирь-С1
M1 Abrams
Армата
БТР-82
Красуха-4
Т-72
Компании
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