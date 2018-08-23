На "Севмаше" в постройке находится 14 кораблей с ядерными энергетическими установками - глава предприятия
Флот, Атомная промышленность и энергетика, Гос. регулирование и финансирование, Состояние и перспективы ОПК:
Предприятие Севмаш.
Источник: © Владимир Ларионов/ТАСС
Кубинка (Московская область). 22 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - 95% продукции северодвинского предприятия "Севмаш" является продукцией военного назначения, сообщил в среду на "круглом столе" по кораблестроению глава предприятия Михаил Будниченко.
"Всего в постройке на предприятии находятся 14 кораблей с ядерными энергетическими установками", - уточнил он.
По его словам, сейчас на предприятии в постройке находятся многоцелевые атомные подводные лодки типа "Ясень-М" и стратегические подводные ракетоносцы типа "Борей-А".
Говоря об уже переданных ВМФ трех "стратегах" типа "Борей", М.Будниченко отметил, что в командовании Северного и Тихоокеанского флотов, на которых они несут службу, "довольны ими".
22.08.2018
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Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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