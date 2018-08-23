Войти
23.08.2018
Интерфакс-АВН

На "Севмаше" в постройке находится 14 кораблей с ядерными энергетическими установками - глава предприятия

301
0
0
Севмаш
Предприятие Севмаш.
Источник: © Владимир Ларионов/ТАСС

Кубинка (Московская область). 22 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - 95% продукции северодвинского предприятия "Севмаш" является продукцией военного назначения, сообщил в среду на "круглом столе" по кораблестроению глава предприятия Михаил Будниченко.

"Всего в постройке на предприятии находятся 14 кораблей с ядерными энергетическими установками", - уточнил он.

По его словам, сейчас на предприятии в постройке находятся многоцелевые атомные подводные лодки типа "Ясень-М" и стратегические подводные ракетоносцы типа "Борей-А".

Говоря об уже переданных ВМФ трех "стратегах" типа "Борей", М.Будниченко отметил, что в командовании Северного и Тихоокеанского флотов, на которых они несут службу, "довольны ими".

22.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Севмаш
Персоны
Будниченко Михаил
Проекты
885 Ясень
955 Борей
ТОФ
Ядерный щит
ЯЭУ
Похожие новости
20.03.2018
Подводные силы ВМФ: океанская многоцелевая система
06.08.2014
Атомоходы четвёртого поколения
20.03.2018
Погружение в будущее: какие новые подлодки создаются в России
28.12.2017
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере 2018 года
30.01.2017
Стратегический подводный ракетоносец "Князь Владимир" будет спущен на воду в 2017 году - "Севмаш"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.08 09:43
  • 2
Дальневосточные верфи построят для Минобороны шесть "Каракуртов"
  • 23.08 09:34
  • 3
Гаранты разгрома
  • 23.08 09:29
  • 7
Минобороны и РСК "МиГ" подписали контракт на поставку шести МиГ-35
  • 23.08 09:14
  • 1
Капитальный ремонт до 2020 года пройдут 230 БМП-2
  • 23.08 08:53
  • 1
CNBC (США): Россия готовится к поиску ядерной ракеты, которая была потеряна в море несколько месяцев назад после неудачного испытания
  • 23.08 08:50
  • 1
Сколько военнослужащих ВС РФ приобрели боевой опыт в Сирии? МО РФ сообщило
  • 23.08 08:35
  • 1
Адмирал Комоедов сожалеет о продаже Николаевского судостроительного завода
  • 23.08 08:23
  • 7
Крыловский центр разработал аванпроект легкого авианосца
  • 23.08 07:47
  • 5
Первое фото истребителя Су-57 с новым оборудованием появилось в Сети
  • 23.08 07:34
  • 30
"Мы сами с усами". Дмитрий Рогозин готов работать с NASA только на паритетных началах
  • 23.08 07:19
  • 7
Глава Рособоронэкспорта ожидает "африканский прорыв" на переговорах в рамках форума "Армия-2018"
  • 23.08 06:26
  • 4
Австралия подписала контракт на закупку бронированных машин Boxer CRV
  • 23.08 06:13
  • 1
Ждем решения. УВЗ готов создать танк на платформе "Армата" с 152-мм орудием
  • 23.08 05:59
  • 114
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 23.08 05:55
  • 1
ВМФ нужно не менее 18 фрегатов и 36 корветов