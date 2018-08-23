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23.08.2018
Российская газета

Поражающая способность снарядов "Торнадо-Г" увеличилась в 10 раз

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РСЗО "Торнадо -Г"
РСЗО "Торнадо -Г".
Источник: rg.ru

Реактивные системы залпового огня "Торнадо -Г" получат новые 122-мм снаряды, которые в 6 - 10 раз превосходят по эффективности штатные неуправляемые реактивные снаряды 9М22У. Образцы новых боеприпасов представлены на международном форуме "Армия-2018".

Всего для "Торнадо" разработаны три новых образца боеприпасов. Первый тип - неуправляемый реактивный снаряд с отделяемой осколочно-фугасной головной частью, он предназначен для поражения живой силы противника, небронированной техники, командных пунктов и других целей. Дальность стрельбы составляет от 5 до 20 километров.

"Эффективность поражения данным реактивным снарядом в среднем в шесть раз выше, чем у неуправляемого реактивного осколочно-фугасного снаряда 9М22У системы "Град", - отметили в пресс-службе концерна "Техмаш".

Второй тип - бронебойный снаряд, который несет кассетную боеголовку с кумулятивно-осколочными боевыми элементами. Они пробивают броню толщиной 140 миллиметров. При этом эффективность поражения, как отметили на предприятии, в десять раз выше, чем у штатного снаряда РСЗО "Град".

Впервые был представлен неуправляемый реактивный снаряд с осколочно-фугасной головной частью повышенного могущества 9М538. Это означает, что масса головной части несет 34,5 килограмма взрывчатого вещества. Число готовых 6-мм поражающих элементов в нем достигает 1312 штук, 9-мм - 2660 штук.

"В планах - дальнейшее усовершенствование системы "Торнадо-Г". Мы продолжаем вести разработки по увеличению эффективности этой реактивной системы, и уже найдены необходимые технические решения", - отметил генеральный директор "Техмаша" Владимир Лепин.


Николай Грищенко

22.08.2018
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