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23.08.2018
Российская газета

Т-90М на учениях превзошел по боевой эффективности Т-90А

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Танк Т-90М
Танк Т-90М.
Источник: Владимир Астапкович/РИА Новости

Новейший танк Т-90М, задействованный в учениях "Запад-2017", оказался значительно более эффективным в бою, чем его предшественник Т-90А, сообщили представители "Уралвагонзавода" в рамках форума "Армия-2018".

"Участие Т-90М в учениях полностью подтвердило заданные Минобороны РФ тактико-технические характеристики боевой машины", - прокомментировали ТАСС в пресс-службе нижнетагильской корпорации.

Первая открытая демонстрация перспективного основного боевого танка прошла в сентябре прошлого года. Разработчикам удалось максимально повысить боевые качества машины за счет применения новых узлов и агрегатов. Т-90М во многом инновационное изделие: новая башня, всесуточная и всепогодная автоматизированная система управления огнем, усовершенствованная пушка, комплекс динамической защиты последнего поколения "Реликт". И, кстати, именно Т-90М впервые в истории получит установку кондиционирования - она включена в обязательную комплектацию боевых машин. Ранее такой системой оснащали только танки Т-90С, которые поставлялись в Алжир.

В этом году российские сухопутные войска должны получить батальонный комплект Т-90М (контракт на поставку глубоко модернизированного танка министерство и УВЗ подписали на полях прошлогодней выставки).


Екатерина Призова

22.08.2018
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Страны
Алжир
Россия
Продукция
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
Проекты
АРМИ-20XX
Военные учения
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