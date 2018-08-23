Военные лесники будут узнавать о пожаре в первые 15 минут после его начала

КУБИНКА (Московская область), 22 авг - РИА Новости. Военные лесники с помощью автоматизированной информационной системы "Оборонлес" смогли сократить время обнаружения пожаров в лесах до 15 минут после их возникновения, заявил на международном военно-техническом форуме "Армия-2018" начальник учреждения "Оборонлес " Минобороны России Дмитрий Ольховик.

"С начала пожароопасного сезона было зарегистрировано 332 пожара в лесах Минобороны, при этом 262 из них были ликвидированы в первые сутки. Таких результатов удалось добиться не только благодаря действенным мерам, предпринимаемым формированиями пожарно-химических станций, но и использованию системы "Оборонлес", которая позволяет обнаружить пожар с точностью от 0,1 гектара в течение 15 минут после возникновения", - сказал Ольховик.

По его словам, 2018 год характеризуется более ранним наступлением пожарного сезона, аномально высоким уровнем температур в ряде регионов на протяжении длительного времени и, как следствие, высоким классом пожарной опасности.

"Вся информация о состоянии лесов из 39 филиалов учреждения, каждый из которых имеет по несколько пожарно-химических станций, стекается в круглосуточном режиме в командный пункт - центральную диспетчерскую службу "Оборонлес", расположенную в Москве и работающую в круглосуточном режиме в пожароопасный период", - рассказал Ольховик.

При этом данные дополняются результатами видеомониторинга с беспилотных летательных аппаратов и космического мониторинга. Это позволяет диспетчеру быстро отслеживать изменения в военных лесах и в кратчайшие сроки связываться с любым экипажем, находящимся на патрулировании или тушении, рассказал Ольховик.

Автоматизированная информационная система "Оборонлес" использует все доступные источники данных, в том числе ИСДМ-Рослесхоз, ГИС "Каскад" МЧС России, данные спутникового мониторинга, а также информацию с более чем 300 камер видеонаблюдения регионов.