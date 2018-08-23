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23.08.2018
РИА Новости

На форуме"Армия-2018" в среду пройдут около 50 мероприятий

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IV Международный военно-технический форум Армия-2018. Архивное фото
IV Международный военно-технический форум Армия-2018. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Куденко

КУБИНКА (Московская область), 22 авг - РИА Новости. Около 50 мероприятий пройдет в среду на международном военно-техническом форуме "Армия-2018", заявил врио начальника главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны России Роман Кордюков.

"Сегодня программа форумов будет ориентирована на работу специалистов. Планируется проведение 47 мероприятий научно-деловой программы: 38 круглых столов, восемь научно-технических конференций и одного межведомственного заседания", - сказал Кордюков журналистам.

В частности, планируется церемония подписания государственных контрактов с оборонными предприятиями заместителем министра обороны России Алексей Криворучко.

"В рамках форумов планируются встречи заместителя министра обороны Александра Фомина с руководящим составом оборонных ведомств иностранных государств", - добавил Кордюков.

Кроме того, в экспоцентре Объединенной авиастроительной корпорации пройдет круглый стол "Боевая авиация в 2020-2030 годы" под руководством первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова.

Также ожидается деловая встреча руководителей национальных частей делового совета при межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству Организации договора о коллективной безопасности.

22.08.2018
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОАК
ОДКБ
Персоны
Криворучко Алексей
Фомин Александр
Цаликов Руслан
Проекты
АРМИ-20XX
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