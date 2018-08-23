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23.08.2018
ТАСС

Антитеррористические учения стран ШОС "Мирная миссия - 2018" начнутся под Челябинском

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Международные антитеррористические учения ШОС Мирная миссия. Архивное фото
Международные антитеррористические учения ШОС Мирная миссия. Архивное фото.
Источник: © Sputnik/ Табылды Кадырбеков

В них примут участие около 3 тыс. военнослужащих и свыше 500 единиц техники

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Совместные военные антитеррористические командно-штабные учения вооруженных сил государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия - 2018" начинаются в среду на полигоне около города Чебаркуль в Челябинской области. Об этом журналистам сообщил командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин.

"В учениях принимают участие органы военного управления, подразделения сухопутных войск и авиация вооруженных сил Казахстана, Таджикистана, Киргизии, России, Народно-освободительной армии Китая, а также Индии и Пакистана. Представители Узбекистана будут присутствовать на учениях в качестве наблюдателей. Всего в учениях "Мирная миссия - 2018" задействовано около 3 тыс. военнослужащих стран-участниц ШОС и более 500 единиц техники", - сказал Лапин.

"Главными целями учения являются совершенствование слаженности органов управления объединенной группировки войск при подготовке и проведении совместной антитеррористической операции, а также взаимное освоение основных тактических приемов и способов действий под руководством совместного органа военного управления", - уточнил командующий.

От российской стороны на международные учения привлечены мотострелковые и артиллерийские подразделения уральского танкового соединения, а также авиация Центрального военного округа, группировка военно-транспортной и дальней авиации Главного командования Воздушно-космических сил РФ. "Всего от РФ задействовано более 1300 военнослужащих, около 330 единиц вооружения и военной техники, в том числе 37 авиаединиц", - отметил генерал.

Около 1,7 тыс. иностранных военных со своей техникой прибыли в Челябинскую область железнодорожным транспортом и на самолетах. Ранее сообщалось, что боевая авиация армии Китая перебазирована на аэродром в Челябинской области, а для военнослужащих из Индии разрабатывают специальное вегетарианское меню.

Об учениях "Мирная миссия"

С момента основания Шанхайской организации сотрудничества страны-участницы провели несколько совместных антитеррористических учений под общим названием "Мирная миссия". Первое из них состоялось в августе 2003 года при участии всех членов ШОС, кроме Узбекистана, на территории двух стран - Казахстана и Китая.

Маневры проводятся один раз в два года, предыдущие прошли в 2016 году на территории Киргизии.

22.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Казахстан
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