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23.08.2018
ТАСС

Новейшую авиацию покажут в Хабаровске в рамках форума "Армия-2018"

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Истребители Су-35С
Истребители Су-35С.
Источник: Николай Енин / wizarden.ru / vk.com

Основу авиационной экспозиции составят истребитель Су-35С и многоцелевой бомбардировщик Су-34

ТАСС, 22 августа. Жители и гости Хабаровска в рамках Военно-технического форума смогут увидеть современную военную технику, стоящую на вооружении войск Восточного военного округа (ВВО). Об этом сообщил в среду начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.

"24-26 августа на аэродроме "Хабаровск-Центральный" состоятся мероприятия Военно-технического форума. Хабаровчане и гости краевой столицы ознакомятся с современной военной техникой и авиацией, стоящей на вооружении войск ВВО. Авиационная составляющая экспозиции будет представлена самолетами Ту-134УБЛ, военно-транспортными летательными аппаратами (Ан-12, и Ан-26), новейшим истребителем поколения 4++ Су-35С, многоцелевым бомбардировщиком Су-34", - сообщил Гордеев.

Кроме того, зрители смогут увидеть вертолеты армейской авиации ВВО - транспортно-штурмовой Ми-8АМТШ "Терминатор", ударный Ка-52 "Аллигатор" и самый большой в мире серийно выпускаемый транспортный вертолет - Ми-26. Сухопутные войска будут представлены танками Т-72Б3, Т-80, БМП-2, бронетранспортерами БТР-80, бронированными автомобилями "Тайфун-К" и "Тигр", а также комплексом РЭБ "Красуха-4". Гости форума смогут увидеть пусковую установку новейшего оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" и современные образцы стрелкового оружия.

В рамках форума запланированы выступления творческих коллективов ВВО, будет работать выездной пункт отбора на военную службу по контракту.

В эти же дни Международный военно-технический форум "Армия" будет работать и во Владивостоке, сразу на шести площадках. Здесь будет представлено более 150 образцов вооружения и техники, включая пусковые установки ракетных комплексов "Бал", истребители Су-35С и вертолеты Ми-8АМТШ.

22.08.2018
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принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Продукция
Ан-12
Ан-26
Бал РК
БМП-2
БМПТ Рамка-99
БТР-80
Искандер
Ка-52
Красуха-4
Ми-26
Ми-8
Ми-8АМТ
Су-35С
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Т-72Б
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