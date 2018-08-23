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23.08.2018
ТАСС

Легкий авианосец от Крыловского центра может получить такие же самолеты, что и тяжелый

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Су-33
Палубные истребители Су-33.
Источник: © Лев Федосеев/ТАСС, архив

У нового легкого авианосца планируют сделать такой же качественный состав авиакрыла, как на тяжелом

КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Авиагруппа легкого авианосца, аванпроект которого разработал Крыловский государственный научный центр, может состоять из тех же самолетов, что и у тяжелого. Об этом сообщил в среду ТАСС руководитель центра Владимир Никитин в ходе форума "Армия-2018".

"Этот авианосец отличается тем, что у него качественный состав авиакрыла такой же, как на тяжелом авианосце. Это - тяжелые истребители типа Су-33, легкие истребители МиГ-29К, многоцелевые и спасательные вертолеты, четыре самолета радиолокационного дозора, всего 46 летательных аппаратов", - сказал он.

"Почему истребители типа Су-33? Мы говорим типа, потому что им на замену должны придти самолеты нового поколения, скорее всего, на базе Су-35", - пояснил Никитин.

По словам руководителя центра, МиГ-29К и дальше будет использоваться для авианосцев, "потому что он отработан и серийно производится".

"Такая номенклатура обеспечивает качественное выполнение любых задач", - подчеркнул он, добавив, что авианосец несет авиационный запас в 600 тонн, запас авиакеросина составляет до 2 тыс. тонн.

"Корпус легкого авианосца меньше по абсолютным размерам, то есть у него длина 260 м вместо 300, как у тяжелого авианосца. Водоизмещение 44 тыс. т вместо 90 тыс. т, то есть по корпусу выигрыш получается в два раза. Его стоимость может быть несколько сотен миллиардов рублей, то есть почти в два раза меньше, чем у полноразмерного", - сказал Никитин. По его словам, авианосец предполагается оснастить газотурбинной главной энергетической установкой из четырех турбин М-90ФР при общей расчетной мощности 81 тыс. киловатт.

22.08.2018
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Продукция
МиГ-29К
Су-33
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