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23.08.2018
ТАСС

"Уралвагонзавод" готов создать новый тяжелый танк со 152-мм пушкой на платформе "Армата"

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Источник: © Сергей Бобылев/ТАСC

Компания ожидает решения Минобороны

КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех) готов создать новый тяжелый танк на платформе "Армата" со 152-миллиметровой пушкой, ожидается решение Минобороны, сообщили ТАСС в пресс-службе УВЗ.

"Технический задел для создания танка на платформе "Армата" с пушкой повышенной дульной энергии имеется. Решение за заказчиком - Министерством обороны России", - сказали в компании, отвечая на соответствующий вопрос.

Сейчас в Сухопутных войсках проходят испытания танки Т-14 "Армата" с орудиями калибра 125 мм. Боевая машина впервые в истории мирового танкостроения получила необитаемую башню и изолированную бронированную капсулу для экипажа. Пока в армию планируется поставить 100 таких машин.

Т-14 представлен на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018" в открытой статической экспозиции. Выставка проходит под эгидой Минобороны РФ в подмосковной Кубинке с 21 по 26 августа.

22.08.2018
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принадлежат ТАСС
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