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23.08.2018
РИА Новости

РТИ создал мобильные радиолокационные станции для защиты от беспилотников

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Беспилотный летательный аппарат. Архивное фото
Беспилотный летательный аппарат. Архивное фото.
Источник: © Depositphotos / biosdi

КУБИНКА (Московская область), 22 авг - РИА Новости. Концерн РТИ представил на форуме "Армия-2018" мобильные радиолокационные станции для защиты от небольших беспилотников, сообщили журналистам в пресс-службе концерна в среду.

"Разработки Концерна РТИ используются не только в военное, но и в мирное время. Например, представленная на "Армии- 2018" разработка ОКБ "Планета" - модульные радиолокационные станции S- и Ku- диапазонов для борьбы с терроризмом и защиты государственной и частной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новые РЛС предназначены для обнаружения "любых объектов, имеющих малую эффективную площадь рассеяния", в том числе беспилотников с размерами от 20 сантиметров, летающих на высотах до 2 километров.

"Преимущества и особенности систем заключается в том, что их модульная конструкция позволяет проводить модернизацию с минимальными доработками; они отличаются повышенной транспортабельностью и способностью к развертыванию на необорудованных площадках за минимальное время", - отмечают разработчики.

Комплексы можно интегрировать в существующую вычислительную сеть объекта охраны, на них можно оперативно менять параметры зондирующего луча для получения оптимального разрешения и точности системы в зависимости от внешней обстановки.

Как рассказал гендиректор РТИ Максим Кузюк, отдельные РЛС, которые используются вне целой системы разведки, обнаружения и подавления, не нивелируют угрозу террористических атак. "Поэтому предприятие концерна "РТИ" разрабатывает и производит универсальные системы, которые могут применяться во время военных конфликтов, для борьбы с терроризмом и защиты государственной и частной инфраструктуры", - приводит пресс-служба слова Кузюка.

22.08.2018
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