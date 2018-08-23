Новейший ЗРК "Стрела-10М" в ближайшее время передадут на испытания
Комплекс "Стрела-10М3" - основа нынешней ПВО воздушно-десантных войск.
Источник: Vitalykuzmin.net
КУБИНКА, 22 авг - РИА Новости. Новейший зенитно-ракетный комплекс малой дальности "Стрела-10МЛ" в ближайшее время будет передан в опытно-войсковую эксплуатацию, заявил в интервью РИА Новости директор кластера "Вооружение" госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов.
Ранее "Ростех" сообщил об успешных испытаниях ЗРК "Багульник", не уточняя характеристики и предназначение данного комплекса.
"Название "Багульник" было рабочим названием проекта. Сегодня ЗРК получил утвержденное название "Стрела-10МЛ". В настоящее время с Минобороны решается вопрос о поставке данного комплекса в опытно-войсковую эксплуатацию в условиях, приближенных к реальным, с последующим принятием на вооружение ВС РФ и организации серийного производства", - сказал Абрамов.
22.08.2018
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Права на данный материал
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