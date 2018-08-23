На "Армии-2018" показали бой БМП "Басурманин" и танка Т-90М

ПОЛИГОН АЛАБИНО (Московская область), 21 авг - РИА Новости. Иностранные гости международного военно-технического форума "Армия-2018" в присутствии министра обороны России Сергея Шойгу впервые увидели в показательном бою танк Т-90М, боевую машину пехоты БМП-1АМ "Басурманин", зенитную установку ЗУ-23М "Спарка", а также другие образцы новейшей техники.

"В ходе показа возможностей новейшей российской военной техники впервые перед иностранными наблюдателями был проведен показательный бой модернизированных танков Т-90М, Т-80БВМ, боевой машины пехоты БМП-1АМ "Басурманин", зенитной установки ЗУ-23М "Спарка" и сверхлегкой ударной машины багги "Эскадрон", - говорится в сообщении пресс-центра форума.

Кроме того, робототехнический комплекс "Нерехта" вел огонь из 12,7-миллиметрового пулемета "Корд", позволяющего стрелять в дистанционном режиме непрерывными очередями (600-750 выстрелов в минуту).

Также свои возможности показали другие средства сухопутных войск - бронеавтомобили "Тигр-М", "Рысь", самоходная артиллерийско-минометная установка "Нона-С", зенитная самоходная установка "Шилка-М4", самоходное артиллерийское орудие 2С34 "Хоста", модернизированная боевая машина пехоты БМП-2 с боевым отделением "Бережок", а также линейка армейских грузовиков и тягачей на базе "Урал" и "Камаз".