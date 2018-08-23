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23.08.2018
Центральный военный округ

Новейшую скорострельную гаубицу «Мста-С» впервые представят на форуме «Армия-2018» в Екатеринбурге

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Мста-С
152-мм самоходная гаубица 2С19 "Мста-С".
Источник: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Самоходная 152-мм гаубица «Мста-С» последней модификации впервые будет представлена вниманию гостей международного военно-технического форума «Армия-2018» в Екатеринбурге. Гаубица обладает автоматизированной системой управления огнем и увеличенной прицельной скорострельностью более 10 выстрелов в минуту, что выше скорости стрельбы других артиллерийских систем.


В экспозиции также будут представлены другие современные образцы вооружения: противотанковый комплекс «Конкурс», крупнокалиберные самоходные артиллерийские установки «Хоста», «Вена», «Гвоздика», «Акация», танки Т-72, Т-80 комплексы радиоэлектронной борьбы семейства "Красуха", "Мурманск", "Борисоглебск", беспилотные летательные аппараты "Орлан", "Форпост", всего свыше 200 наименований.


Открытие форума на полигоне Свердловский в Екатеринбурге состоится 25 августа, 24 августа будет работать экспозиция вооружения и военной техники в формате свободного посещения. Бесплатные автобусы доставят посетителей до полигона и обратно. Отправляться транспорт будет каждый час от штаба ЦВО, ТЦ "Академический" и ТЦ "Дирижабль". Работа форума завершится 26 августа.

22.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Центральный военный округ
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
2С3 Акация
Конкурс
Красуха-4
Мста-С
Орлан-10
Т-72
Т-80
Проекты
АРМИ-20XX
Дирижаблестроение
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