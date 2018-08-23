Новейшую скорострельную гаубицу «Мста-С» впервые представят на форуме «Армия-2018» в Екатеринбурге

Самоходная 152-мм гаубица «Мста-С» последней модификации впервые будет представлена вниманию гостей международного военно-технического форума «Армия-2018» в Екатеринбурге. Гаубица обладает автоматизированной системой управления огнем и увеличенной прицельной скорострельностью более 10 выстрелов в минуту, что выше скорости стрельбы других артиллерийских систем.

В экспозиции также будут представлены другие современные образцы вооружения: противотанковый комплекс «Конкурс», крупнокалиберные самоходные артиллерийские установки «Хоста», «Вена», «Гвоздика», «Акация», танки Т-72, Т-80 комплексы радиоэлектронной борьбы семейства "Красуха", "Мурманск", "Борисоглебск", беспилотные летательные аппараты "Орлан", "Форпост", всего свыше 200 наименований.

Открытие форума на полигоне Свердловский в Екатеринбурге состоится 25 августа, 24 августа будет работать экспозиция вооружения и военной техники в формате свободного посещения. Бесплатные автобусы доставят посетителей до полигона и обратно. Отправляться транспорт будет каждый час от штаба ЦВО, ТЦ "Академический" и ТЦ "Дирижабль". Работа форума завершится 26 августа.