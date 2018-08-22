Российская армия к 2020г может получить "умные" мины, которые будут отличать гражданские цели от военных

Презентация "Развитие модельного ряда вертолетов военного назначения" из концепции развития модельного ряда ОАО «Вертолеты России» на период до 2020 года "Стратегия-2020" (2009 год) с изображением перспективного корабельного вертолета Ка-65 соосной схемы (в правом ряду).

Кубинка (Московская область). 21 августа. ИНТЕРФАКС - Серийное производство так называемых "умных" мин, способных отличать гражданские цели от военных, начнется в 2020 году, сообщил гендиректор АО "Научно-исследовательский инженерный институт" Игорь Смирнов.

"Мы разрабатываем новую мину ПТМ-5, она будет как противопехотная, так и противотанковая. И естественно, будет вести селекцию целей. Она будет срабатывать и по танку, и по вооруженному бойцу, будет отличать вооруженного бойца от других целей, которые могут случайно появиться в секторе. (Гражданских - ИФ) с высокой вероятностью не тронет", - сказал И.Смирнов во вторник "Интерфаксу".

"Я думаю, что разработка кончится в следующем году. В 2020 году это изделие пойдет в серию", - добавил гендиректор.

О разработках НИИИ подобных систем распознавания СМИ сообщали в 2016 году. Ранее И.Смирнов сообщал "Интерфаксу", что на вооружение российской армии поступят "умная мина" ПОМ-3 "Медальон", чья начинка позволяет отличать людей нехарактерных целей, таких, как дикие и домашние животные.

По словам разработчиков, все мины снабжены системами самоликвидации, таким образом устройство полностью соответствует положениям Женевской конвенции.