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22.08.2018
Интерфакс-АВН

Российская армия к 2020г может получить "умные" мины, которые будут отличать гражданские цели от военных

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Вертолеты военного назначения
Презентация "Развитие модельного ряда вертолетов военного назначения" из концепции развития модельного ряда ОАО «Вертолеты России» на период до 2020 года "Стратегия-2020" (2009 год) с изображением перспективного корабельного вертолета Ка-65 соосной схемы (в правом ряду).
Источник: "Взлет"

Кубинка (Московская область). 21 августа. ИНТЕРФАКС - Серийное производство так называемых "умных" мин, способных отличать гражданские цели от военных, начнется в 2020 году, сообщил гендиректор АО "Научно-исследовательский инженерный институт" Игорь Смирнов.

"Мы разрабатываем новую мину ПТМ-5, она будет как противопехотная, так и противотанковая. И естественно, будет вести селекцию целей. Она будет срабатывать и по танку, и по вооруженному бойцу, будет отличать вооруженного бойца от других целей, которые могут случайно появиться в секторе. (Гражданских - ИФ) с высокой вероятностью не тронет", - сказал И.Смирнов во вторник "Интерфаксу".

"Я думаю, что разработка кончится в следующем году. В 2020 году это изделие пойдет в серию", - добавил гендиректор.

О разработках НИИИ подобных систем распознавания СМИ сообщали в 2016 году. Ранее И.Смирнов сообщал "Интерфаксу", что на вооружение российской армии поступят "умная мина" ПОМ-3 "Медальон", чья начинка позволяет отличать людей нехарактерных целей, таких, как дикие и домашние животные.

По словам разработчиков, все мины снабжены системами самоликвидации, таким образом устройство полностью соответствует положениям Женевской конвенции.

21.08.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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в открытом доступе
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Страны
Россия
Проекты
2020-й год
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