Холдинг РТИ создал мобильный комплекс для борьбы с беспилотниками

Комплекс подавляет навигационный сигнал GPS/ГЛОНАСС в радиусе 5 км

КУБИНКА, 21 августа. /ТАСС/. Холдинг РТИ разработал мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Об этом сообщил ТАСС представитель компании на форуме "Армия-2018".

Комплекс представлен на стенде РТИ.

"Комплекс РЭБ предназначен для подавления навигационного сигнала GPS/ГЛОНАСС в радиусе 5 км. Соответственно, БПЛА использующие этот сигнал, будут дезориентированы и выведены из строя", - пояснил представитель РТИ.

Он отметил, что, учитывая габариты комплекса, он может устанавливаться практически на любой носитель.

Международный военно-технический форум "Армия-2018" откроется в подмосковной Кубинке во вторник и будет работать до 26 августа.