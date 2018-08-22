Войти
22.08.2018
ТАСС

Холдинг РТИ создал мобильный комплекс для борьбы с беспилотниками

277
0
0
Применение БПЛА
Применение БПЛА.
Источник: rg.ru

Комплекс подавляет навигационный сигнал GPS/ГЛОНАСС в радиусе 5 км

КУБИНКА, 21 августа. /ТАСС/. Холдинг РТИ разработал мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Об этом сообщил ТАСС представитель компании на форуме "Армия-2018".

Комплекс представлен на стенде РТИ.

"Комплекс РЭБ предназначен для подавления навигационного сигнала GPS/ГЛОНАСС в радиусе 5 км. Соответственно, БПЛА использующие этот сигнал, будут дезориентированы и выведены из строя", - пояснил представитель РТИ.

Он отметил, что, учитывая габариты комплекса, он может устанавливаться практически на любой носитель.

Международный военно-технический форум "Армия-2018" откроется в подмосковной Кубинке во вторник и будет работать до 26 августа.

21.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
АРМИ-20XX
БПЛА
ГЛОНАСС
Похожие новости
15.08.2018
Интеллект для самолета
13.08.2018
Микроспутники – убийцы гиперзвуковых ракет
11.04.2018
Видео: Как антидроновое ружье в реальности сажает беспилотники
20.09.2017
Оружейная симфония "Калашникова": чем может вооружиться армия России
12.09.2017
Академик Евгений Федосов: "Боевые действия в Сирии показали, что наши самолеты не уступают по возможностям американским истребителям пятого поколения"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.08 09:09
  • 2
Источник: ОАК и Минобороны подпишут на "Армии-2018" контракт на поставку двух Су-57
  • 22.08 08:56
  • 1
Россия начала разрабатывать новый самолет с вертикальным взлетом
  • 22.08 08:47
  • 5
Глава Рособоронэкспорта ожидает "африканский прорыв" на переговорах в рамках форума "Армия-2018"
  • 22.08 08:45
  • 672
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 22.08 08:36
  • 62
Индустрия 4.0: как России не пропустить технологическую революцию
  • 22.08 08:29
  • 26
"Мы сами с усами". Дмитрий Рогозин готов работать с NASA только на паритетных началах
  • 22.08 07:24
  • 7
Заявления Алексея Рогозина о состоянии программы Ил-112В
  • 22.08 07:04
  • 1
Источник: на "Армии" заключат контракт на поставку ВКС истребителей МиГ-35
  • 22.08 06:29
  • 14
Растущий в мире спрос на российские системы ПВО обеспечил высокое место "Алмаз-Антея" в рейтинге Defense New
  • 22.08 05:15
  • 3
Ударный вертолет Ми-28НЭ получил новые ракеты и авиабомбы
  • 22.08 05:07
  • 25
Задавить броней. Какого оружия у России больше, чем у других стран
  • 22.08 04:57
  • 2
Поставки новой планирующей авиабомбы "Дрель" в войска можно ожидать с 19-го года
  • 22.08 02:15
  • 20
Начата разработка проекта AMCA - Индийского истребителя 5-го поколения
  • 22.08 01:45
  • 3
Истребитель пятого поколения Су-57 могут вооружить ракетой РВВ МД
  • 21.08 23:28
  • 2
Первое фото истребителя Су-57 с новым оборудованием появилось в Сети