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22.08.2018
ТАСС

США в 2021 году могут получить от РФ дополнительные ракетные двигатели

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НПО "Энергомаш"
Сборочный цех ракетных двигателей РД-180 в НПО "Энергомаш".
Источник: © Юрий Машков/ТАСС, архив

Ранее сообщалось, что НПО "Энергомаш" в 2020 году поставит в Вашингтон шесть двигателей РД-180

КУБИНКА /Московская область/, 21 августа. /ТАСС/. Опцион на поставку ракетных двигателей в США в 2021 году должен быть реализован до конца года. Об этом во вторник сообщил ТАСС генеральный директор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов на форуме "Армия-2018".

Ранее сообщалось, что предприятие заключило контракт на поставку шести двигателей РД-180 в США в 2020 году.

"Работа по поставкам двигателей в США - это постоянная работа. Мы контрактуемся с плечом на три года. Поэтому до конца этого года должен быть реализован еще один опцион - уже на 2021 год", - сказал он, не уточнив при этом количества поставляемых двигателей.

НПО "Энергомаш" поставляет в США ракетные двигатели РД-180 для ракет- носителей Atlas III и Atlas V. Первое соглашение по РД-180 было заключено в 1997 году и предусматривало поставку 101 двигателя, сделка оценивалась примерно в $1 млрд. В 2014 году Конгресс США из-за обострения отношений с РФ ввел запрет на использование РД-180, но в 2015 году отменил его, когда стало ясно, что свои двигатели в течение ближайших лет в США созданы не будут. В 2016 году США заказали у НПО "Энергомаш" дополнительно 18 двигателей РД-180.

Международный военно-технический форум "Армия-2018" открывается в подмосковной Кубинке во вторник и будет работать до 26 августа.

21.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
США
Продукция
Atlas V
РД-180
Компании
Энергомаш им. Глушко
Проекты
2020-й год
АРМИ-20XX
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