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22.08.2018
РИА Новости

Путин рассказал, что молодежь может найти для себя на форуме "Армия-2018"

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Экспонаты на выставке Армия России – завтра в рамках IV Международного военно-технического форума Армия-2018 в Кубинке. Архивное фото
Экспонаты на выставке Армия России – завтра в рамках IV Международного военно-технического форума Армия-2018 в Кубинке. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Куденко

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Молодые люди, которые ознакомятся с экспозициями и увидят выставки в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2018", узнают много нового и интересного, увидят возможности для самореализации в науке, оборонно-промышленном комплексе и других отраслях экономики, считает президент РФ Владимир Путин.

Выставка "Армия-2018" стартовала 21 августа и будет проходить до 26 августа в выставочном центре "Патриот" в подмосковной Кубинке.

Глава государства отметил, что гости мероприятия запомнят показы передовых образцов военной техники и выступления авиационных пилотажных групп.

"Особо хотел бы обратиться к молодёжи, к тем ребятам, которые впервые придут посмотреть на экспозиции и выставки. Убеждён, вы не просто узнаете много нового и интересного, но в полной мере прочувствуете, как высока честь быть защитником Родины, какие возможности для самореализации, для труда и созидания открываются сегодня в науке, оборонно-промышленном комплексе и других отраслях экономики", - отметил президент, обращение которого опубликовано на сайте Кремля.

"Всё зависит от вашего усердия, трудолюбия, нацеленности на результат в работе, стремления добиваться успеха и приносить пользу России", - добавил глава государства.

21.08.2018
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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
АРМИ-20XX
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