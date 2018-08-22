Исполнение контракта на поставку С-400 в Турцию начнется в 2019 году

КУБИНКА (Московская область), 21 авг - РИА новости. Рособоронэкспорт приступит к выполнению контракта на поставку в Турцию комплексов С-400 в следующем году, сообщил журналистам глава компании Александр Михеев.

"С-400 в Турцию. Контракт исполняется в согласованные сроки. В 2019 году мы начнем исполнять контракт", - сказал он.

Осенью 2017 года в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству сообщили, что Москва и Анкара достигли договоренности о поставке российских систем С-400 в Турцию и подписали контракт. В тот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара уже внесла первый взнос за эти системы.

Позднее, в декабре того же года, в Анкаре российские и турецкие представители подписали кредитное соглашение по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400, по которому часть контракта Турция оплатит сама, другую часть - за счет предоставленного РФ оборонного кредита.

Согласно заявлению секретариата оборонпрома Турции, Анкара покупает две батареи этого комплекса, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны договорились о технологическом сотрудничестве в этой области для развития производства зенитно-ракетных комплексов в Турции.