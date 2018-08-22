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22.08.2018
РИА Новости

На "Армии-2018" планируют подписать контракты более чем на 40 млрд рублей

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Военнослужащие на выставке Армия России – завтра в рамках IV Международного военно-технического форума Армия-2018 в Кубинке
Военнослужащие на выставке Армия России – завтра в рамках IV Международного военно-технического форума Армия-2018 в Кубинке.
Источник: © РИА Новости / Владимир Астапкович

КУБИНКА (Московская область), 21 авг - РИА Новости. Общая сумма контрактов на вооружение и военную технику, которые будут подписаны на форуме "Армия-2018", превысит показатель прошлого года в 40 млрд рублей, ожидает вице-премьер Юрий Борисов.

"Если мне память не изменяет, в прошлом году я (тогда в должности замминистра обороны) подписывал (контракты на) около 40 миллиардов рублей. В этом году по всем параметрам форум бьет все рекорды прошлого года примерно на 40%. Я думаю, что да (превысит сумму прошлогодних контрактов)", - сказал Борисов на открытии выставки, отвечая на вопрос РИА Новости.

Он отметил, что после каждого форума увеличивается число предприятий ОПК, которые работают с Минобороны.

"Это очень хорошо. Это новая кровь. Новые решения. Новые идеи", - сказал зампред правительства.

21.08.2018
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Борисов Юрий
Проекты
АРМИ-20XX
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