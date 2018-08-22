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22.08.2018
РИА Новости

Шойгу назвал Буркина-Фасо перспективным партнером в Западной Африке

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Экспозиция военной техники в рамках международного военно-технического форума Армия-2017 на полигоне Алабино. Архивное фото
Экспозиция военной техники в рамках международного военно-технического форума Армия-2017 на полигоне Алабино. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

КУБИНКА (Московская область), 21 авг - РИА Новости. Россия считает Буркина-Фасо перспективным партнером в Западной Африке, в том числе в борьбе с терроризмом, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с министром обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо Жан-Клодом Будой на полях Международного военно-технического форума "Армия-2018".

Шойгу поблагодарил коллегу за то, что государство приняло приглашение посетить с визитом Россию и участвовать в Международном военно-техническом форуме "Армия-2018", который наряду с Армейскими международными играми и Московской конференцией по безопасности стал традиционным местом встречи военных руководителей различных государств. "Считаем Буркина-Фасо перспективным партнером России в западно-африканском регионе", - сказал российский министр.

Он напомнил, что в феврале 2017 года два государства отмечали 50-летний юбилей установления дипломатических отношений. "Ценим их традиционно дружественный характер, базирующийся на принципах взаимного уважения, близости подходов ко многим проблемам международной африканской повестки дня, прежде всего, в борьбе с терроризмом. Сегодня Буркина-Фасо постоянно сталкивается с этой угрозой", - сказал Шойгу.

"Знаем, что международный терроризм и региональный экстремизм широко распространены в Сахаро-Сахельской зоне. С этим общим злом мы должны бороться вместе", - подчеркнул глава Минобороны РФ.

21.08.2018
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Буркина-Фасо
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
АРМИ-20XX
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