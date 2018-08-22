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22.08.2018
РИА Новости

Россия и Буркина-Фасо подписали соглашение о военном сотрудничестве

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Посетители на выставке "Армия России – завтра"
Посетители на выставке "Армия России – завтра" в рамках IV Международного военно-технического форума Армия-2018 в Кубинке.
Источник: © РИА Новости / Алексей Куденко

КУБИНКА (Московская обл), 21 авг - РИА Новости. Министры обороны России и Буркина-Фасо Сергей Шойгу и Жан-Клод Буда подписали межправительственное соглашение о военном сотрудничестве, которое предусматривает обмен опытом миротворческой деятельности и борьбы с терроризмом.

Соглашение было подписано на полях международного военно-технического форума "Армия-2018". По словам Шойгу, соглашение станет фундаментом развития отношений двух стран в оборонной сфере.

"Это позволит начать практическую реализацию наиболее важных направлений взаимодействия по совместной подготовке войск, обмену опытом миротворческой деятельности, борьбе с терроризмом", - сказал российский министр.

В свою очередь глава минобороны Буркина-Фасо подчеркнул особенную важность того, что заключение этого соглашения является конкретным знаком жизнеспособности, совершенствования двусторонних отношений и говорит об их долгосрочном характере.

21.08.2018
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Страны
Буркина-Фасо
Россия
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
АРМИ-20XX
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