Шойгу назвал ЦАР перспективным партнером России в Африке

КУБИНКА (Московская область), 21 авг - РИА Новости. Россия подпишет соглашение о военном сотрудничестве с Центральноафриканской республикой (ЦАР), которую считает перспективным партнером на континенте, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Сегодня (на форуме "Армия-2018") мы подпишем межправительственное соглашение о военном сотрудничестве, реализация которого будет способствовать укреплению связей в оборонной сфере", - сказал Шойгу в ходе переговоров с министром национальной обороны и восстановления армии ЦАР Мари Ноэль Койярой.

Россия рассматривает ЦАР "в качестве перспективного партнера на африканском континенте", заявил Шойгу.

По его словам, "важный импульс двусторонним отношениям придала беседа президентов наших стран", прошедшая 23 мая этого года на полях Петербургского международного экономического форума.

В России, отметил министр обороны, помнят о сотрудничестве с ЦАР в 60-70-е годы прошлого века, когда в Центральноафриканской республике одновременно работало до 150 советских специалистов в области медицины, сельского хозяйства, геологии, образования и спорта.

Мари Ноэль Койяра в свою очередь выразила мнение, что соглашение станет основой для подготовки национальных Вооруженных сил, не уточняя, будут ли они готовиться в России или российскими специалистами в Африке.

"У нас очень крепкие и тесные взаимоотношения (с Россией). После тех событий, которые имели место в нашей стране (гражданская война), наша армия полностью реструктурирована. Сейчас нашей основной задачей является нарастить боеспособность армии для того, чтобы она могла защищать национальную территорию, для того, чтобы она могла защищать народ", - сказала министр.

По ее словам, отношения между РФ и ЦАР "на протяжении более чем 50 лет всегда отличались очень позитивными шагами".

"На территории нашей страны находилось посольство Российской Федерации, и посольство России никогда не покидало территорию нашей страны во время всех кризисов", - отметила Койяра.

По ее словам, она сама в свое время получила в России образование в области экономики. "Я была в первой группе специалистов, которые проходили обучение в России", - вспомнила министр.