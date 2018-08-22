Почти "Курганец-25": Китай привез в Россию одну из лучших в мире БМП

Фото: eng.chinamil.com.cn

Среди разнообразных образцов боевой техники, прибывших в Россию для участия в совместных учениях Шанхайской организации сотрудничества "Мирная миссия-2018", впервые замечены самые современные китайские боевые машины пехоты ZBD-04А. Их еще называют "Курганцами" по-китайски".

В самом деле, по многим своим тактико-техническим характеристикам эта БМП вплотную приблизилась к перспективной российской машине. Она имеет очень хорошую защищенность, которая достигнута, в том числе, с использованием навесной модульной брони.

Фото: eng.chinamil.com.cn

Огневая мощь даже в чем-то превосходит российский аналог. Если у нас пока одна 30-мм пушка 2А42, то у китайцев в башне в единой маске 100-мм орудие - пусковая установка для стрельбы снарядами и управляемыми ракетами, 30-мм автоматическая пушка и 7,62-мм пулемет. В свое время КНР закупила в России лицензию на производство у себя комплекса вооружения от БМП-3. Правда, в отличие от "Курганца" у ZBD-04А башня обитаемая.

Фото: eng.chinamil.com.cn

Система управления огнем - самая продвинутая - с тепловизионными каналами прицеливания наводчика-оператора и панорамным прицелом командира. Хорошая обитаемость достигнута за счет установки кондиционера.

У ZBD-04А - высокие характеристики подвижности. По суше она способна передвигаться со скоростью до 70 км/ч. По воде, правда, в отличие от нашей машины, китаец движется только за счет перемотки гусениц, хотя у первоначальной версии были водометы.

Фото: eng.chinamil.com.cn

Вес у БМП из КНР такой же как у "Курганца" - 25 тонн. Экипаж 3 человека, 7 человек насчитывает десант.

Лев Романов