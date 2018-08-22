Шойгу осмотрел Су-57, комплекс "Кинжал" и другую авиатехнику перед открытием "Армии-2018"

Руководители промышленности доложили министру обороны о тактико-технических характеристиках нового вооружения

КУБИНКА /Московская область/, 21 авгаста. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу перед открытием форума "Армия-2018" осмотрел выставку новейшей авиатехники на аэродроме Кубинка, в том числе истребитель пятого поколения Су-57 и комплекс "Кинжал".

Руководители промышленности представили главе военного ведомства многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57, сверхзвуковой истребитель МиГ-31БП с комплексом "Кинжал", военно-транспортный вертолет Ми-171Ш с расширенными возможностями, а также доложили о тактико-технических характеристиках нового вооружения и военной техники.

"С силами специальных операций создана рабочая группа с целью соединить оборудование вертолета Ми-171Ш со снаряжением спецназа и обеспечить повышение эффективности его высадки и применения", - рассказал министру исполнительный директор Московского вертолетного завода имени Миля Сергей Романенко.

По его словам, вертолет оснащен штатным неуправляемым ракетным вооружением, бомбардировочным вооружением, стрелково-пушечным. Также имеется возможность использования управляемых ракет "Атака-В", имеющих дальность применения до шести км.

Кроме того, на аэродроме Шойгу ознакомился с работой мобильного стартового диспетчерского пункта "Сварог", который предназначен для организации временного диспетчерского обслуживания на необслуживаемых аэродромах и временных вертолетных площадках. Также министру представили работу комплекса технических средств охраны "Стрелец-Часовой" для обеспечения безопасности режимных объектов.

Международный военно-технический форум "Армия-2018" откроется в подмосковной Кубинке во вторник и будет работать до 26 августа.