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22.08.2018
ТАСС

В "Рособоронэкспорте" сообщили, что интерес к С-400 вырос после операции в Сирии

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Комплекс ПВО С-400 Триумф в Севастополе. Архивное фото
Комплекс ПВО С-400 Триумф в Севастополе. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Глава организации Александр Михеев сообщил, что идут переговоры по поставкам комплексов

КУБИНКА /Московская область/, 21 августа. /ТАСС/. Интерес к системам ПВО С-400 вырос после участия комплексов в сирийский операции, есть серьезные запросы. Об этом во вторник сообщил ТАСС на форуме "Армия-2018" гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Запросы достаточно серьезные после сирийских всех наших событий. Сейчас посмотрим на "Армии". Проект во всю по Индии идет, идут переговоры", - сказал он.

Комплексы С-400 стоят в Сирии для защиты российских баз от воздушного нападения в Тартусе и на Хмеймиме.

С-400 - зенитная ракетная система дальнего действия, предназначенная для уничтожения любых средств воздушного нападения, в том числе баллистических. В настоящее время системы куплены Китаем и Турцией, ожидается подписание контракта с Индией.

21.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Индия
Китай
Россия
Сирия
Турция
Продукция
С-400 Триумф
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Михеев Александр
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