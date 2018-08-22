В "Рособоронэкспорте" сообщили, что интерес к С-400 вырос после операции в Сирии

Глава организации Александр Михеев сообщил, что идут переговоры по поставкам комплексов

КУБИНКА /Московская область/, 21 августа. /ТАСС/. Интерес к системам ПВО С-400 вырос после участия комплексов в сирийский операции, есть серьезные запросы. Об этом во вторник сообщил ТАСС на форуме "Армия-2018" гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Запросы достаточно серьезные после сирийских всех наших событий. Сейчас посмотрим на "Армии". Проект во всю по Индии идет, идут переговоры", - сказал он.

Комплексы С-400 стоят в Сирии для защиты российских баз от воздушного нападения в Тартусе и на Хмеймиме.

С-400 - зенитная ракетная система дальнего действия, предназначенная для уничтожения любых средств воздушного нападения, в том числе баллистических. В настоящее время системы куплены Китаем и Турцией, ожидается подписание контракта с Индией.