Минобороны готовит техзадание на военную версию бронеавтомобиля "Медведь"

КУБИНКА, 21 авг - РИА Новости. Министерство обороны России готовит технического задание для военной версии минозащищенного (выполненной по схеме MRAP) автомобиля "Медведь", который сегодня поступает на вооружение Росгвардии, заявил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данной машины ООО "Военно-промышленная компания" Александр Красовицкий.

"Что касается Минобороны России, пока все на стадии формирования технического задания для "Медведя", который будет создаваться для наших военных. Просто требования к технике у войск национальной гвардии России и нашего Министерства обороны разные", - сказал он.

MRAP - колесные бронемашины с усиленной противоминной защитой. В большинстве своем машины данного типа обладают большим дорожным просветом, V-образным днищем, хорошо противостоящим осколкам и позволяющим эффективно рассеивать энергию взрыва.

Машины данного типа применяются при перемещениях личного состава по территориям, на которых действуют различные нерегулярные вооруженные формирования, для перевозки VIP-пассажиров в условиях повышенной террористической опасности, для снабжения удалённых опорных пунктов и гарнизонов и в других подобных случаях.

"Военно-промышленная компания" (входит в холдинг "Базовый Элемент") была основана в 2006 году, занимается выпуском бронированных колесных машин, в первую очередь БТР и специальных машин "Тигр".