На форуме "Армия-2018" в Приморье покажут более 150 образцов оружия

ВЛАДИВОСТОК, 21 авг - РИА Новости. Более 150 образцов вооружения и военной техники покажут на международном военно-техническом форуме "Армия-2018" во Владивостоке, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

"Более 150 образцов вооружения и военной техники будет представлено в рамках международного военно-технического форума "Армия-2018" во Владивостоке, который пройдет в период с 24 по 26 августа на шести площадках в столице Приморья", - сообщил Воскрсенский.

На причале Тихоокеанского флота на Корабельной набережной можно будет увидеть пусковые установки новейших береговых ракетных комплексов "Бал", бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-2, самоходные артиллерийские установки, специальную технику и современное стрелковое вооружение.

Образцы авиационной техники морской авиации ВМФ, самолеты и вертолеты армии ВВС и ПВО Восточного военного округа и авиации ДОСААФ покажут на аэродроме Центральная Угловая. Там же будут истребители Су-35, Су-30СМ, МиГ-31, фронтовые бомбардировщики Су-24М, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-8АМТШ, Ка-27 и Ка-29, военно-транспортные самолеты, а также легкомоторная авиация и современные зенитно-ракетные комплексы.

В филиале парка "Патриот" на острове Русский на "Ворошиловской батарее" планируется развернуть экспозицию образцов вооружения времен Великой Отечественной войны и послевоенного периода. Там выставят танки Т-34, Т-70, гусеничные тягачи, бронетранспортеры БТР-80 и пусковую установку берегового ракетного комплекса "Рубеж".

МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером международного научно-технического форума "Армия-2018".

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