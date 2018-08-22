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22.08.2018
РИА Новости

Российские военные посетят объект вооруженных сил во Франции

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Здание министерства обороны РФ
Здание министерства обороны РФ.
Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Группа инспекторов планирует посетить объект вооруженных сил Франции во вторник, 21 августа, сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Посещение по оценке проводится в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. По словам Рыжкова, такие визиты проходят для проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники.

"Инспекторы посетят военный объект Франции в месте его обычного расположения мирного времени", - сказал он, добавив, что местное командование предоставит информацию относительно личного состава, а также основных систем вооружения и техники.

Венский документ 2011 года предусматривает широкий обмен информацией о военных силах, оборонном планировании и военных бюджетах. Страны ОБСЕ также уведомляют друг друга об определенных видах военной деятельности, приглашают наблюдателей и проводят инспекции. Документ нацелен на дальнейшее укрепление доверия и безопасности между странами-участницами (ОБСЕ включает 57 стран в Европе, Азии и Америке).

21.08.2018
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