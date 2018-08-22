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22.08.2018
Lenta.ru

В США раскритиковали "напарника" Су-57

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Рисунок самолета 5-го поколения
Рисунок самолета 5-го поколения.
Источник: Кадр: росСМИ / YouTube

Серийного производства планируемого российского истребителя пятого поколения МиГ-41 в ближайшее время ожидать не стоит, ни на данный момент, ни в перспективе потребности в перехватчике пятого поколения нет. Такую точку зрения высказали эксперты, опрошенные американской редакцией Business Insider.

"Я не очень надеюсь на еще менее проверенную концепцию дизайна [МиГ-41], чтобы запустить ее серийное производство в ближайшее время", — полагает специалист по боевой авиации Джастин Бронк из Королевского Объединенного института оборонных исследований (Великобритания).

По его мнению, скептицизм в отношении перспектив МиГ-41 добавляет недавно отмененное Минобороны России серийное производство танков Т-14 "Армата" и истребителей пятого поколения Су-57.

Вице-президент по аналитике консалтинговой компании Teal Group (США) Ричард Абулафиа считает идею создания перехватчика нового поколения "жизнью в прошлом", поскольку ракеты "земля-воздух" являются лучшим способом перехвата воздушных целей. Специалист полагает, что разговоры о МиГ-41 ведутся в интересах рекламной кампании, в частности, продвижения МиГ-29СМ. "Другими словами, люди не любят покупать истребители у компании без будущего", — заявил Абулафиа.

В августе 2018 года гендиректор российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Илья Тарасенко сказал, что программа истребителя-перехватчика пятого поколения МиГ-41 не является мифическим проектом, а соответствующие работы в скором времени будут представлены общественности.

В декабре 2017 года бывший главком воздушно-космических сил Виктор Бондарев заявил, что новый российский дальний истребитель-перехватчик МиГ-41 сможет бороться с гиперзвуковыми ракетами и станет самой быстрой в мире машиной этого класса.

21.08.2018
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Страны
Великобритания
Россия
США
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Армата
ПАК ФА
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МиГ РСК
Минoбороны РФ
Персоны
Бондарев Виктор
Проекты
ГЗЛА
Истребитель 5 поколения
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