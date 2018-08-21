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21.08.2018
Российская газета

Новый российский бомбардировщик Ту-22М3М оценили в США

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Ту-22М3М
Ту-22М3 взлетает с аэродрома Дягилево.
Источник: commons.wikimedia.org/Alex Beltyukov

Американские СМИ по достоинству оценили дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М.

Как пишет The National Interest, этот обновленный российский бомбардировщик может стать убийцей авианосцев.

Издание отмечает, что бомбардировщик Tу-22M3, который был дешевле американского аналога B-1B Lancer, после модернизации до версии Ту-22М3М способен выполнять боевые задачи в XXI веке.

"Ту-22М3М может летать на высоте более 45 000 футов со скоростью 1.4 Маха и на дальность до 3000 миль, он получил обновленные системы связи, вооружение и навигационные системы. Обновленная навигационная система будет использовать российский ГЛОНАСС, что позволит устранить зависимость от американских спутников", - говорится в публикации.

При этом подчеркивается, что Ту-22М3М способен запускать крылатые ракеты класса "воздух-поверхность" Х-32 на расстояние в 1000 километров. Самым же страшным The National Interest считает тот факт, что российский бомбардировщик станет носителем баллистических ракет Х-15, что позволяет ему выполнять функции ядерного стратегического бомбардировщика и стать "еще одной стрелой в российском ядерном колчане". Кроме того, американское издание опасается, что Ту-22М3М становится платформой для гиперзвукового оружия.


Руслан Мельников

20.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
США
Продукция
Ту-22М
Проекты
Авианосец
ГЗЛА
ГЛОНАСС
Ядерный щит
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