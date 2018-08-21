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21.08.2018
ТАСС

Шойгу заявил, что сотрудничество армий РФ и Египта укрепит боевые возможности двух стран

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Военнослужащие вооруженных сил Египта
Военнослужащие вооруженных сил Египта на командном пункте во время совместных российско-египетских тактических учений Защитники дружбы-2017 на полигоне Раевский в Краснодарском крае. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Министр обороны РФ отметил, Москва готова предоставить Вооруженными силам Египта свои знания в сфере борьбы с терроризмом, полученные российскими ВКС в Сирии

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Россия считает необходимым развивать военное и военно-техническое сотрудничество с Египтом для усиления боевых возможностей армий обоих государств, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании совместной российско-египетской комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

"Полагаем, что в нынешних условиях вооруженным силам и правоохранительным органам отводится одна из ведущих ролей в борьбе с террористической угрозой", - сказал Шойгу на заседании совместной российско-египетской комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

"Для усиления их боевых возможностей намерены активно развивать российско-египетское военное и военно-техническое сотрудничество", - подчеркнул министр.

Помощь в борьбе с терроризмом

Шойгу заявил, что Москва готова предоставить Вооруженными силам Египта свои знания в сфере борьбы с терроризмом, полученные российскими ВКС в Сирии. 

Он отметил, что Россия поддерживает усилия руководства Египта в борьбе с международным терроризмом и по нормализации ситуации на Синайском полуострове.

"Как показывает опыт действий наших Воздушно-космических сил в Сирии, необходимы особая подготовка войск, их качественное оснащение, а также использование самых современных методов вооруженной борьбы. Готовы поделиться этим опытом", - сказал министр.

Лидерство Египта на севере Африки

Кроме того, глава оборонного ведомства РФ отметил, что Россия заинтересована в лидирующей позиции Египта в сфере укрепления безопасности и стабильности на севере Африки.

Он подчеркнул, что Египет был и остается важнейшим партнером России в Северной Африке и на Ближнем Востоке.

"Заинтересованы в лидирующей позиции Каира в вопросах укрепления региональной безопасности и стабильности на севере Африки", - сказал министр.

Он выразил уверенность, что взаимовыгодное сотрудничество между оборонными ведомствами двух стран в сфере антитеррора будет способствовать укреплению безопасности и стабильности в регионе.

Развитие связей

В свою очередь министр обороны и военной промышленности Египта Мухаммад Ахмед Заки заявил, что плодотворное военное сотрудничество России и Египта обосновано общностью взглядов на борьбу с международным терроризмом, который представляет серьезную угрозу для глобальной безопасности.

"Совместное двустороннее сотрудничество (России и Египта) основывается на многих аспектах. Среди них - исторический аспект, связывающий наши народы и страны, прочные отношения между главами наших стран, а также сближение мнений и оценок при столкновении с вызовами в области безопасности, которые сказываются на безопасности и стабильности региона в последние годы. Это такие вызовы как борьба с терроризмом и экстремизмом, представляющие собой угрозу не только для стран региона, но и глобальной безопасности и миру", - сказал министр.

Он заявил, что прибыл в РФ для развития дружбы и совместного сотрудничества, которые отражают прочность стратегических отношений между двумя странами и их вооруженными силами, установленных благодаря поддержке политического руководства России и Египта.

От себя, от имени членов египетской делегации и Вооруженных сил Египта он поблагодарил Сергея Шойгу за приглашение принять участие в заседании совместной российско-египетской комиссии по ВТС и в Международном военно-техническом форуме "Армия-2018", а также "за положительные результаты совместного двустороннего сотрудничества на протяжении последнего времени".

Международный военно-технический форум "Армия-2018" пройдет в парке "Патриот" с 21 по 26 августа.

20.08.2018
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принадлежат ТАСС
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