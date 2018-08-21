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21.08.2018
Военное обозрение

Ткань-хамелеон. Ростех представляет новое маскирующее покрытие

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На предстоящем форуме "Армия-2018" будет показано множество новинок, и одной из них будет специальное покрытие, способное сделать невидимыми солдат и технику. Спецпокрытие создано по заказу российского Минобороны и способно менять рисунок и цвет в зависимости от окружающей среды, передает ТАСС со ссылкой на главу госкорпорации Ростех Сергея Чемезва, где и было разработано покрытие.

Минобороны РФ

Как пояснил Чемезов, разработанный прототип электроуправляемого материала, способный менять цвет в зависимости от маскируемой поверхности и окружающей среды, в перспективе будет наноситься на военную технику и экипировку российских военнослужащих. Оно способно имитировать сложные графические изображения, например, такие как колышущаяся на ветру листва, а также отображать изменения цвета. Принцип действия материала будет показан на стенде корпорации на примере шлема перспективной экипировки российского военнослужащего, на который будет нанесен материал.

В корпорации Ростех добавили, что возможности применения материала не ограничиваются только экипировкой военнослужащих. Покрытие можно будет применять и на технике, и на оружии. Материал электроуправляемый, но не требует большого объема энергии. На смену окраски не чаще одного раза в 1,5 секунды затрачивается от 4 до 20 Вт на один кв. метр покрытия.

Технология разработана ЦНИТИ "Техномаш" холдинга "Росэлектроника" по заказу Минобороны. Компания ведет разработки органических материалов для снижения заметности в видимом диапазоне.

20.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Росэлектроника
Проекты
АРМИ-20XX
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