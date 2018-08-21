Самолеты Ту-160 и Ту-95МС прибыли в Подмосковье для показа на форуме "Армия-2018"

Также гости форума увидят истребители Су-35С и Су-30СМ, бомбардировщики Су-34, ударные вертолеты Ка-52, Ми-28Н и Ми-35М

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС прибыли в подмосковную Кубинку для участия в Международном военно-техническом форуме "Армия-2018". Об этом журналистам рассказали в Минобороны РФ.

"Экипажи Воздушно-космических сил, задействованные в форуме "Армия-2018", завершили перебазирование на аэродром Кубинка для статической выставки авиационной техники. Для гостей мероприятия будут представлены стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, новейшие многоцелевые истребители Су-35С, Су-30СМ, бомбардировщики Су-34, модернизированные штурмовики Су-25СМ3, современные ударные вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-35М и многие другие", - рассказали в российском военном ведомстве.

Помимо этого в статической экспозиции будут представлены воздушные суда учебной авиации ВКС, морской авиации ВМФ, а также предприятий оборонно-промышленного комплекса.

"Особенностью выставки станет экспозиция летательных аппаратов аэроклуба ВВС: "Фарман-4", Як-18А, МиГ-15УТИ, "Цикада-5М", "Корвет-СМ200", "Морава Л-200", - сообщили в Минобороны.

Международный военно-технический форум "Армия-2018" пройдет в парке "Патриот" с 21 по 26 августа. Динамические показы техники будут проводиться на полигоне Алабино, а полеты самолетов - в подмосковной Кубинке.