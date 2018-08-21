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21.08.2018
АО "НПК "ТехМаш"

Техмаш рассмотрит вопрос о совместной разработке новых танковых снарядов с индийской стороной

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125-мм противотанковый выстрел 3ВБМ17
125-мм противотанковый выстрел 3ВБМ17 с бронебойным подкалиберным снарядом 3БМ42 «Манго»: 1 – метательный пороховой заряд; 2 – дополнительный пороховой заряд с размещенным в нем БПС 3БМ42; 3 – БПС 3БМ42; 4 – устройство для ведения снаряда в канале ствола.
Источник: Михаил Растопшин / НВО

Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех планирует провести в рамках форума «Армия-2018» переговоры с Индийской стороной о совместной разработке перспективного 125-мм выстрела с бронебойным подкалиберным снарядом для танков Т-72 и Т-90.


Одним из значимых мероприятий форума «Армия-2018» для Концерна могут стать переговоры с представителями индийской оборонной промышленности.


«Мы планируем обсудить вопрос об организации совместной разработки перспективного 125-мм выстрела для танков Т-72 и Т-90, обладающего улучшенными техническими характеристиками по сравнению с выстрелом «Манго», - подчеркнул генеральный директор Концерна «Техмаш» Владимир Лепин.


Напомним, в марте 2014 года АО «Рособоронэкспорт» заключило контракт с Министерством обороны Индии на организацию лицензионного производства 125-мм выстрелов с бронебойно-подкалиберным снарядом «Манго» для танковой пушки Д-81, разработанных на базе АО «НИМИ им. В.В. Бахирева» (входит в Концерн «Техмаш»).


С начала прошлого года специалисты НИМИ провели монтаж и пуско-наладку поставленного оборудования, оказали содействие в запуске собственного производства на базе артиллерийских заводов Министерства обороны Индии. В комплекс мероприятий по организации производства вошло также обучение изготовлению выстрелов «Манго» на территории Индии, осуществление комплексного аудита готовности и оснащённости производства, аттестация сотрудников. Первые партии выстрелов, собранные в Индии, прошли контрольные испытания с положительным результатом. В настоящее время индийский производитель уже испытывает и поставляет в армию выстрелы «Манго» под своей маркой.


«Успешное выполнение контрактов по линии ВТС – одна из ключевых задач Института. Для этого предприятие имеет все необходимые условия: многолетний опыт, подготовленный персонал, производственную базу и согласованную кооперацию предприятий промышленности. Многие страны-участницы Форума имеют на вооружении военную технику советского и российского производства, а также являются давними партнерами НИМИ. Пользуясь представленной возможностью, мы намерены обсудить как выполнение действующих контрактов, так и перспективные направления дальнейшего сотрудничества», - отметил управляющий директор АО «НИМИ им. В.В. Бахирева» Николай Семененко.

20.08.2018
Права на данный материал
принадлежат АО "НПК "ТехМаш"
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
2А46
Манго
Т-72
Т-90 "Владимир"
Компании
Ростех
РОЭ
Техмаш НПК
Проекты
АРМИ-20XX
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