Новейший комплекс «Силок» для борьбы с БПЛА впервые представят на МВТФ «Армия-2018» в Екатеринбурге

Новейший комплекс для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) «Силок» впервые будет представлен вниманию гостей Международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2018» на Свердловском полигоне в Екатеринбурге.

Комплекс поступил по гособоронзаказу на вооружение бригады РЭБ Центрального военного округа в 2018 году, предназначен для радиоэлектронного противодействия беспилотным летательным аппаратам. Изделие выполняет автоматический поиск и определение координат, позволяет на дальности нескольких километров подавить средства беспилотной авиации с различными диапазонами частот.

В статическом показе также будут представлены комплексы РЭБ семейства «Красуха», возможности которых позволяют заглушить любые сигналы радиолокационных станций разведки противника на больших дальностях. В состав экспозиции также войдут разведывательный комплекс «Мурманск», предназначенный перехвата сигналов противника и их подавления на дальности до 5 тыс. километров, и аэродинамический передатчик помех абонентским терминалам сотовой связи «Леер-3».

Открытие форума состоится 25 августа. 24 августа будет работать экспозиция вооружения и военной техники в формате свободного посещения. Бесплатные автобусы доставят посетителей до полигона и обратно. Отправляться транспорт будет каждый час от штаба Центрального военного округа, ТЦ «Академический и ТЦ «Дирижабль». Работа форума завершится в воскресение, 26 августа.