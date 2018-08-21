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21.08.2018
Центральный военный округ

Новейший комплекс «Силок» для борьбы с БПЛА впервые представят на МВТФ «Армия-2018» в Екатеринбурге

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1РЛ257 «Красуха-4»
1РЛ257 «Красуха-4».
Источник: Минобороны РФ

Новейший комплекс для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) «Силок» впервые будет представлен вниманию гостей Международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2018» на Свердловском полигоне в Екатеринбурге.


Комплекс поступил по гособоронзаказу на вооружение бригады РЭБ Центрального военного округа в 2018 году, предназначен для радиоэлектронного противодействия беспилотным летательным аппаратам. Изделие выполняет автоматический поиск и определение координат, позволяет на дальности нескольких километров подавить средства беспилотной авиации с различными диапазонами частот.


В статическом показе также будут представлены комплексы РЭБ семейства «Красуха», возможности которых позволяют заглушить любые сигналы радиолокационных станций разведки противника на больших дальностях. В состав экспозиции также войдут разведывательный комплекс «Мурманск», предназначенный перехвата сигналов противника и их подавления на дальности до 5 тыс. километров, и аэродинамический передатчик помех абонентским терминалам сотовой связи «Леер-3».


Открытие форума состоится 25 августа. 24 августа будет работать экспозиция вооружения и военной техники в формате свободного посещения. Бесплатные автобусы доставят посетителей до полигона и обратно. Отправляться транспорт будет каждый час от штаба Центрального военного округа, ТЦ «Академический и ТЦ «Дирижабль». Работа форума завершится в воскресение, 26 августа.

20.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Центральный военный округ
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  • В новости упоминаются
Продукция
Красуха-4
Леер-3
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
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Гособоронзаказ
Дирижаблестроение
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