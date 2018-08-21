"Рособоронэкспорт" борется с вмешательством в сотрудничество России и других стран в ВТС

Глава организации Александр Михеев отметил, что большинство партнеров компании выражают готовность отстаивать собственный суверенитет

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Россия предпринимает "действенные меры" в борьбе с попытками вмешаться в военно-техническое сотрудничество с ее зарубежными партнерами.

Об этом журналистам рассказал в понедельник журналистам генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Большинство наших партнеров видят и понимают свою выгоду от сотрудничества с Рособоронэкспортом. Это показывает их готовность отстаивать собственный суверенитет. Мы при всесторонней поддержке политического руководства Российской Федерации, государственных финансовых структур принимаем действенные меры по нейтрализации нерыночных попыток воздействовать на наши бизнес-процессы. Россия осуществляет военно-техническое сотрудничество с иностранными государствами по межправительственным соглашениям, и любые санкции, направленные против нас и наших иностранных заказчиков, - это вмешательство во внутренние дела государств", - подчеркнул он.