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21.08.2018
Интерфакс-АВН

Глава Рособоронэкспорта ожидает "африканский прорыв" на переговорах в рамках форума "Армия-2018"

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Форум "Армия-2016"
Образцы военной техники, представленные в открытой экспозиции на Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2016" в конгрессно-выставочном центре подмосковного Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот".
Источник: Алексей Филиппов / РИА Новости

Москва. 20 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Рособоронэкспорт на открывающемся во вторник форуме "Армия-2018" проведет переговоры с представителями более 50 государств, сообщил глава Рособоронэкспорта Александр Михеев.

"Форум "Армия" по традиции дает Рособоронэкспорту максимальную монетизацию из всех выставочных событий в мире. Он собирает в Москве самое большое число иностранных делегаций. В эти дни мы проведем переговоры с представителями более 50 стран", - сказал А.Михеев в понедельник.

Он заявил, что на "Армии" ожидается "африканский прорыв".

"Помимо наших традиционных партнеров из стран Северной Африки, ждем на своем стенде и в переговорных помещениях представителей 16 стран континента южнее Сахары", - сказал А.Михеев.

На форуме "Армия" каждый год впервые демонстрируются новейшие разработки предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, в том числе предлагаемые на экспорт. 2018 год по традиции не обойдется без дебютов: по сухопутной тематике это бронетранспортер БТ-3Ф и легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1".

Для войск ПВО на форуме впервые представлены зенитные ракетные комплексы нового поколения "Викинг", "Тор-Э2" и боевая машина отделения ПЗРК "Гибка-С". Иностранным заказчикам покажут и новые решения в области радиоэлектронных средств, в частности, мобильную трехкоординатную РЛС всевысотного обнаружения воздушных целей "Истра-Е". Несомненно, их интерес вызовут и такие бестселлеры противовоздушной обороны, как ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь-С1".

В компании отмечают, что представителей военно-морских сил иностранных партнеров "Рособоронэкспорта" заинтересуют новые малые ракетные корабли проекта 22800Э "Каракурт-Э" и проекта 21635 "Сарсар", катер специального назначения проекта 21980Э, патрульный катер проекта 1496М1Э "Ламантин".

"Традиционно делегации от ВВС привлекают многоцелевые сверхманевренные истребители Су-35 и Су-30СМ, учебно-боевые самолеты Як-130, боевые вертолеты Ми-28НЭ и Ка-52, военно-транспортные вертолеты Ми-171Ш и Ми-17В-5", - сообщили в Рособоронэкспорте.

Совместно с министерством обороны РФ Рособоронэкспорт оказал помощь в организации демонстрационных полетов военных летчиков из пяти стран на самолетах Су-30СМ, Су-34, Миг-29М2 и Як-130.

"На форуме пройдут и показы таких популярных российских образцов вооружения и военной техники, как ПТРК семейства "Корнет", автоматы Калашникова, ОТРК "Искандер-Э", БМПТ "Терминатор" и многих других", - сообщили в компании.

Всего в 2018 году Рособоронэкспорт представит на своем стенде более 350 образцов вооружения и военной техники.

20.08.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Продукция
2С25 Спрут-СД
96К6 Панцирь-С1
АК-74 "Калашников"
БМПТ Рамка-99
БТ-3Ф
Гибка-С
Искандер
Ка-52
Корнет
Ми-17
Ми-17В5
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