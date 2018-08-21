Летчики из пяти стран полетают на новейших российских самолетах на форуме "Армия-2018"

Помощь в организации демонстрационных полетов предоставил "Рособоронэкспорт" совместно с Министерством обороны Российской Федерации

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Военные летчики пяти стран совершат демонстрационные полеты на новейших российских истребителях Су-30СМ и Су-34 в ходе международного форума "Армия-2018", рассказал в понедельник журналистам генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Совместно с Министерством обороны Российской Федерации "Рособоронэкспорт" оказал помощь в организации демонстрационных полетов военных летчиков из пяти стран на самолетах Су-30СМ, Су-34, Миг-29М2 и Як-130", - сказал он.

Михеев отметил, что на форуме "Армия" каждый год впервые демонстрируются новейшие разработки предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, в том числе предлагаемые на экспорт. Всего "Рособоронэкспорт" представит на своем стенде более 350 образцов вооружения и военной техники. Этот год, по словам Михеева, "по традиции не обойдется без дебютов".

"По сухопутной тематике это бронетранспортер БТ-3Ф и легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1". Для войск ПВО на форуме впервые представлены зенитные ракетные комплексы нового поколения "Викинг", "Тор-Э2" и боевая машина отделения ПЗРК "Гибка-С". Иностранным заказчикам покажут и новые решения в области радиоэлектронных средств, в частности, мобильную трехкоординатную РЛС всевысотного обнаружения воздушных целей "Истра-Е", - перечислил глава компании-спецэкспортера.

На форуме будут представлены и "бестселлеры противовоздушной обороны" - зенитные ракетные системы С-400 и комплексы "Панцирь-С1". Иностранных представителей военно-морских сил "обязательно заинтересуют" малые ракетные корабли проекта 22800Э "Каракурт-Э" и проекта 21635 "Сарсар", катер специального назначения проекта 21980Э, патрульный катер проекта 1496М1Э "Ламантин".

Традиционно делегации от ВВС привлекают многоцелевые сверхманевренные истребители Су-35 и Су-30СМ, учебно-боевые самолеты Як-130, боевые вертолеты Ми-28НЭ и Ка-52, военно-транспортные вертолеты Ми-171Ш и Ми-17В-5. На форуме пройдут показы противотанковых ракетных комплексов семейства "Корнет", автоматов Калашникова, комплексов "Искандер-Э", БМПТ "Терминатор" и многих других.