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21.08.2018
РИА Новости

Россия хочет завершить поставки истребителей Су-35 в Китай до конца года

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Истребитель Су-35 ВВС НОАК
Истребитель Су-35 ВВС НОАК.
Источник: https://dambiev.livejournal.com/

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Поставки истребителей Су-35 в Китай планируется завершить до конца года, сообщил в интервью РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"До конца года планируем завершить контракт", - сказал Шугаев.

Говоря о сроках исполнения контракта с Китаем на системы С-400, он отметил, что РФ работает в том графике, который утвержден, и по поставкам самих установок, и по ракетам, и по вспомогательному оборудованию. "Контракт поэтапный, и мы все сделаем вовремя в рамках наших договоренностей и установленных сроков его реализации", - уточнил директор ФСВТС.

Контракт на поставку 24 многофункциональных истребителей Су-35 поколения 4++ Россия и Китай подписали в 2015 году. Поколение 4++ условно и указывает на то, что по совокупности характеристик Су-35 вплотную приближен к истребителю пятого поколения: за исключением стелс-технологии и АФАР он удовлетворяет большинству требований к самолетам пятого поколения.

По словам президента Объединенной авиастроительной корпорации РФ Юрия Слюсаря, Россия в рамках данного контракта поставит в 2017 году китайской стороне 10 машин, первые четыре истребителя Пекин получил в прошлом году.

20.08.2018
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Страны
Китай
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Су-35
Компании
ОАК
ФСВТС РФ
Персоны
Слюсарь Юрий
Шугаев Дмитрий
Проекты
АФАР
Истребитель 5 поколения
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