Россия хочет завершить поставки истребителей Су-35 в Китай до конца года

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Поставки истребителей Су-35 в Китай планируется завершить до конца года, сообщил в интервью РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"До конца года планируем завершить контракт", - сказал Шугаев.

Говоря о сроках исполнения контракта с Китаем на системы С-400, он отметил, что РФ работает в том графике, который утвержден, и по поставкам самих установок, и по ракетам, и по вспомогательному оборудованию. "Контракт поэтапный, и мы все сделаем вовремя в рамках наших договоренностей и установленных сроков его реализации", - уточнил директор ФСВТС.

Контракт на поставку 24 многофункциональных истребителей Су-35 поколения 4++ Россия и Китай подписали в 2015 году. Поколение 4++ условно и указывает на то, что по совокупности характеристик Су-35 вплотную приближен к истребителю пятого поколения: за исключением стелс-технологии и АФАР он удовлетворяет большинству требований к самолетам пятого поколения.

По словам президента Объединенной авиастроительной корпорации РФ Юрия Слюсаря, Россия в рамках данного контракта поставит в 2017 году китайской стороне 10 машин, первые четыре истребителя Пекин получил в прошлом году.