В России задумались об отказе от доллара при расчетах с партнерами по ВТС

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. К доллару США сегодня много вопросов, он нестабилен, что заставляет задуматься о поиске других способов расчета с партнерами по ВТС, сообщил в интервью РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"Сегодня к основной валюте расчетов по экспортным контрактам - доллару США - очень много вопросов. В первую очередь - насколько надежна эта денежная единица. Происходящее в мире говорит о том, что доллар нестабилен, поэтому нет никакой уверенности в том, что с ним будет завтра. Вся эта ситуация вкупе с санкциями, вводимыми против нас и наших партнеров, заставляет задуматься о необходимости поиска других способов расчета", - сказал Шугаев.

Он отметил, что переход на национальные валюты - вопрос фактически решенный, только нужно понимать, в каких объемах его можно осуществлять.

"В целом мы сегодня говорим о диверсифицированном подходе к партнерству, тем более что многие государства стремятся создавать собственные производства, покупать не конечный продукт, а технологии. Таким образом, наше взаимодействие выходит на стадию индустриального партнерства. Мы готовы к обсуждению любых форм сотрудничества, готовы к предоставлению льгот, широко используем систему кредитования. Однако важно, чтобы эти формы были взаимовыгодны", - пояснил директор ФСВТС России.