Войти
21.08.2018
РИА Новости

Рособоронэкспорт проведет переговоры с 50 странами на форуме "Армия-2018"

89
0
0
Логотип ОАО Рособоронэкспорт. Архивное фото
Логотип ОАО Рособоронэкспорт. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Филиппов

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Рособоронэкспорт в ходе военно-технического форума "Армия-2018" проведет переговоры о поставках вооружений с более чем 50 иностранными государствами, заявил журналистам в понедельник гендиректор компании Александр Михеев.

Выставка "Армия-2018" пройдёт в период с 21 по 26 августа в парке "Патриот" (Кубинка).

"Форум "Армия" по традиции дает Рособоронэкспорту максимальную монетизацию из всех выставочных событий в мире. Он собирает в Москве самое большое число иностранных делегаций. В эти дни мы проведем переговоры с представителями более 50 стран", - цитирует Михеева пресс-служба РОЭ.

По его словам, на "Армии" Рособоронэкспорт ожидает особый спрос со стороны африканских стран, в том числе стран, расположенных южнее Сахары.

"Мы станем свидетелями настоящего "африканского прорыва". Помимо наших традиционных партнеров из стран Северной Африки ждем на своем стенде и в переговорных помещениях представителей 16 стран континента южнее Сахары", - добавил Михеев.

20.08.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Проекты
АРМИ-20XX
Похожие новости
21.08.2018
Глава Рособоронэкспорта ожидает "африканский прорыв" на переговорах в рамках форума "Армия-2018"
21.08.2018
Рособоронэкспорт представляет главные новинки года на "Армии-2018"
21.08.2018
Летчики из пяти стран полетают на новейших российских самолетах на форуме "Армия-2018"
17.08.2018
Рособоронэкспорт выводит на мировой рынок легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1"
10.08.2018
Россия выводит на международный рынок новый ЗРК "Тор-Э2", он может интегрироваться с натовскими системами ПВО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.08 00:29
  • 11
Столичный завод, выпустивший «Буран», разворовали за полгода
  • 20.08 21:36
  • 10
Начата разработка проекта AMCA - Индийского истребителя 5-го поколения
  • 20.08 20:40
  • 1
До конца года Минобороны закупит не менее 36 истребителей Су-30СМ
  • 20.08 20:40
  • 39
России не нужны легкие авианосцы, заявляют в командовании ВМФ
  • 20.08 19:55
  • 16424
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.08 19:54
  • 249
Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев
  • 20.08 19:54
  • 5
Корпорация "МиГ" разрабатывает истребитель МиГ-41
  • 20.08 19:36
  • 22
"Мы сами с усами". Дмитрий Рогозин готов работать с NASA только на паритетных началах
  • 20.08 19:29
  • 1
Володин призвал создавать высокотехнологичные рабочие места за счет диверсификации ОПК
  • 20.08 19:22
  • 2
Армейская "Выручка"
  • 20.08 18:48
  • 10
Названа дата презентации ЗРК "Сосна"
  • 20.08 18:35
  • 665
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 20.08 18:19
  • 6
БМП на платформе "Армата" получила новый боевой модуль и сверхзвуковые ракеты
  • 20.08 17:59
  • 125
Когда же в войска пойдёт БМП "Курганец-25"?
  • 20.08 17:58
  • 13
Растущий в мире спрос на российские системы ПВО обеспечил высокое место "Алмаз-Антея" в рейтинге Defense New