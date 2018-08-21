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21.08.2018
РИА Новости

Россия может начать поставки С-400 Индии в 2020 году

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Полк С-400. Архивное фото
Полк С-400. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Мальгавко

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Поставки Индии зенитных ракетных систем С-400 могут начаться в 2020 году, если контракт будет подписан до конца этого года, сообщил в интервью РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"Что касается Индии, то если до конца года подпишем контракт, то я думаю, что в 2020 году поставки реальны", - сказал Шугаев.

Межправсоглашения по поставкам ЗРК С-400 "Триумф" и фрегатов проекта 11356 были достигнуты по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Гоа в октябре 2016 года.

С-400 "Триумф" - новейшая зенитная ракетная система большой дальности. Предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия С-400 достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров. На вооружении российской армии с 2007 года.

20.08.2018
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Страны
Индия
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Путин Владимир
Шугаев Дмитрий
Проекты
1135 Буревестник
2020-й год
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