Рособоронэкспорт поставил вооружения на сумму свыше $7 млрд в 2018 году
Стенд Рособоронэкспорта. Архивное фото.
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Рособоронэкспорт в 2018 году поставил за рубеж военную продукцию на сумму свыше 7 миллиардов долларов США, заявил журналистам в понедельник гендиректор компании Александр Михеев.
"В 2018 году Рособоронэкспорт продолжил уверенное развитие и укрепление своих позиций на мировом рынке оружия. Мы уже поставили за рубеж продукцию на сумму свыше 7 миллиардов долларов США", - цитирует Михеева пресс-служба РОЭ.
20.08.2018
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