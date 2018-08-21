Рособоронэкспорт поставил вооружения на сумму свыше $7 млрд в 2018 году

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Рособоронэкспорт в 2018 году поставил за рубеж военную продукцию на сумму свыше 7 миллиардов долларов США, заявил журналистам в понедельник гендиректор компании Александр Михеев.

"В 2018 году Рособоронэкспорт продолжил уверенное развитие и укрепление своих позиций на мировом рынке оружия. Мы уже поставили за рубеж продукцию на сумму свыше 7 миллиардов долларов США", - цитирует Михеева пресс-служба РОЭ.