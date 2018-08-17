TOTE Services подписала контракт на обслуживание радара слежения за баллистическими ракетами SBX-1
TOTE Services в Джаксонвилле, штат Флорида, получила контракт на сумму 11 млн. долл. США на эксплуатацию и техническое обслуживание радара x-диапазона морского базирования (Sea-Based X-Band Radar).
О подписании контракта Министерство Обороны США объявило в эту среду. Контракт рассчитан на один год, но может быть продлен до четырёх с половиной лет, в зависимости от модификации. В итоге, окончательная стоимость контракта может вырасти до 65,3 млн. долларов США, отметили в Пентагоне.
Работы будут проводиться в море по всему миру и, как ожидается, завершаться к сентябрю 2019 года. Если будет проводиться модернизация, то работы продляться до марта 2024 года. Выделение средств по контракту будет осуществляться по результатам работ.
SBX-1 - это крупнейший в мире плавучий радар, используемый Агентством по противоракетной обороне в качестве мобильного средства дальнего обнаружения баллистических ракет. MDA [1] утверждает, что радар способен обнаружить объект размером с бейсбольный мяч, запущенный в стратосферу за тысячи километров от его местонахождения.
Радар смонтирован на модифицированной нефтяной платформе размером более 4000 кв. метров, имеет высоту более 85 метров и весит более 50 000 тонн. Он настолько огромен, что не может пройти через Панамский канал.
Наряду с обнаружением ракет, он применяется для контроля испытаний систем противоракетной обороны. Это самый мощный морской радар в мире.
Автор: Стивен Карлсон
Перевод: Prom Today
Примечание Prom Today:
- MDA Missile Defense Agency’s - Агентство по противоракетной обороне
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