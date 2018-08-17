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17.08.2018

TOTE Services подписала контракт на обслуживание радара слежения за баллистическими ракетами SBX-1

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Sea-Based_ X-Band_ Radar
Sea-Based X-Band Radar (SBX). Источник: www.oilmarket-magazine.com.

TOTE Services в Джаксонвилле, штат Флорида, получила контракт на сумму 11 млн. долл. США на эксплуатацию и техническое обслуживание радара x-диапазона морского базирования (Sea-Based X-Band Radar).


О подписании контракта Министерство Обороны США объявило в эту среду. Контракт рассчитан на один год, но может быть продлен до четырёх с половиной лет, в зависимости от модификации. В итоге, окончательная стоимость контракта может вырасти до 65,3 млн. долларов США, отметили в Пентагоне.


Работы будут проводиться в море по всему миру и, как ожидается, завершаться к сентябрю 2019 года. Если будет проводиться модернизация, то работы продляться до марта 2024 года. Выделение средств по контракту будет осуществляться по результатам работ.


SBX-1 - это крупнейший в мире плавучий радар, используемый Агентством по противоракетной обороне в качестве мобильного средства дальнего обнаружения баллистических ракет. MDA [1] утверждает, что радар способен обнаружить объект размером с бейсбольный мяч, запущенный в стратосферу за тысячи километров от его местонахождения.

Радар смонтирован на модифицированной нефтяной платформе размером более 4000 кв. метров, имеет высоту более 85 метров и весит более 50 000 тонн. Он настолько огромен, что не может пройти через Панамский канал.


Наряду с обнаружением ракет, он применяется для контроля испытаний систем противоракетной обороны. Это самый мощный морской радар в мире.


Автор: Стивен Карлсон

Перевод: Prom Today


Примечание Prom Today:

  1. MDA Missile Defense Agency’s - Агентство по противоракетной обороне
17.08.2018
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Панама
США
1 комментарий
№1
17.08.2018 15:16
А Советский аналог, "Урал" списали...
Да устаревшая начинка, но ведь её можно было сделать современной, менее энергозатрат ной и более эффективной.
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TOTE Services подписала контракт на обслуживание радара слежения за баллистическими ракетами SBX-1